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ФАС возбудила дело против «Аэрофлота» из-за недостоверной рекламы

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила в отношении авиакомпании «Аэрофлот» дело из-за недостоверной рекламы в бортовом журнале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснили в ФАС, в журнале «Аэрофлота» была реклама о бесплатной перевозке лыжного или сноубордического снаряжения, которая предоставляется пассажирам рейса. Однако заявитель, обратившийся в ведомство, сообщил, что ему пришлось дважды платить за провоз снаряжения. В качестве доказательства он приложил чеки.

В ФАС предупредили, что в случае установления вины авиакомпания будет привлечена к ответственности в соответствии с законом о рекламе.

Согласно данным на сайте «Аэрофлота», авиакомпания предоставляет бесплатную перевозку лыж и сноубордов в период с 7 декабря 2022 г. по 15 мая 2023 г. Отмечается, что один лыжный комплект включает в себя лыжи, палки и ботинки к ним или сноуборд и ботинки.

В правилах уточняется, что перевозка возможна при наличии места в багажном отсеке, также ее необходимо предварительно согласовать с авиакомпанией не менее чем за 36 часов до вылета. При этом условия не действуют, если в тариф билета не включена норма бесплатного провоза багажа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных