ФАС возбудила дело против «Аэрофлота» из-за недостоверной рекламы

В правилах уточняется, что перевозка возможна при наличии места в багажном отсеке, также ее необходимо предварительно согласовать с авиакомпанией не менее чем за 36 часов до вылета. При этом условия не действуют, если в тариф билета не включена норма бесплатного провоза багажа.