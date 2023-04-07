ФАС возбудила дело против «Аэрофлота» из-за недостоверной рекламы
Как пояснили в ФАС, в журнале «Аэрофлота» была реклама о бесплатной перевозке лыжного или сноубордического снаряжения, которая предоставляется пассажирам рейса. Однако заявитель, обратившийся в ведомство, сообщил, что ему пришлось дважды платить за провоз снаряжения. В качестве доказательства он приложил чеки.
В ФАС предупредили, что в случае установления вины авиакомпания будет привлечена к ответственности в соответствии с законом о рекламе.
Согласно данным на сайте «Аэрофлота», авиакомпания предоставляет бесплатную перевозку лыж и сноубордов в период с 7 декабря 2022 г. по 15 мая 2023 г. Отмечается, что один лыжный комплект включает в себя лыжи, палки и ботинки к ним или сноуборд и ботинки.
В правилах уточняется, что перевозка возможна при наличии места в багажном отсеке, также ее необходимо предварительно согласовать с авиакомпанией не менее чем за 36 часов до вылета. При этом условия не действуют, если в тариф билета не включена норма бесплатного провоза багажа.