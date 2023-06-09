Суд сократил условные сроки Калви и другим фигурантам дела Baring Vostok
Мосгорсуд сократил условные сроки основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате, передает корреспондент «Ведомостей».
Как говорится в оглашенном определении апелляционной инстанции, условный срок гражданину США Майклу Калви сокращен на год – с 5,5 года лишения свободы условно до 4,5 года. Операционному партнеру фонда, гражданину Франции Филиппу Дельпалю наказание сократили с 4,5 года условно до 3,5 года лишения свободы условно. Также суд сократил условные сроки остальным пяти фигурантам уголовного дела о растрате 2,5 млрд руб. банка «Восточный».
Уголовное дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено в феврале 2019 г. Первоначально следствие квалифицировало дело как мошенничество (ст. 159 УК РФ), но затем сменило вменяемую статью на растрату (ст. 160 УК РФ).
По версии правоохранительных органов, Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. «Восточного» – так следствие расценило принятие банком акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб. Заемщиком выступало Первое коллекторское бюро, также принадлежащее Baring Vostok.
В ноябре 2020 г. Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста, где он находился с апреля 2019 г. В августе 2021 г. Калви получил пять лет и шесть месяцев условно по делу о растрате, других фигурантов тоже приговорили к условным срокам. Калви и Дельпаль вскоре после этого покинули Россию.