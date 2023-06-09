Суд сократил условные сроки Калви и другим фигурантам дела Baring Vostok

В ноябре 2020 г. Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста, где он находился с апреля 2019 г. В августе 2021 г. Калви получил пять лет и шесть месяцев условно по делу о растрате, других фигурантов тоже приговорили к условным срокам. Калви и Дельпаль вскоре после этого покинули Россию.