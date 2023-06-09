Новак: Россия и Абхазия скоро подпишут соглашение о восстановлении аэропорта Сухума
Правительства России и Абхазии планируют скоро подписать соглашение о реконструкции аэропорта столицы страны Сухума. Об этом, как сообщила пресс-служба кабмина, заявил вице-премьер Александр Новак на встрече с абхазским президентом Асланом Бжанией.
Стороны, как отмечается, обсудили строительство и восстановление объектов абхазской курортно-туристической инфраструктуры при участии российских инвесторов.
«По словам Александра Новака, в ближайшее время планируется подписание межправительственного соглашения с республикой о восстановлении международного аэропорта Сухум им. В.Г.Ардзинба», – говорится в сообщении.
Новак также назвал Абхазию стратегическим партнером, заявив о росте товарооборота на 73% по итогам прошлого года.
Как писали ранее «Ведомости», власти Абхазии планируют в ближайшие месяцы объявить конкурс на выбор инвестора для реконструкции аэропорта Сухума. Интерес к участию в проекте проявляли «Аэропорты регионов» (90% – у бывшего топ-менеджера «Реновы» Владимира Резера) и структуры Олега Дерипаски, которому ранее принадлежал аэропортовый холдинг «Аэродинамика». Также собеседники «Ведомостей» не исключают участия в конкурсе «Новапорта» Романа Троценко при наличии привлекательных условий.
Единственный в Абхазии аэропорт со статусом международного не работает со времен грузино-абхазской войны 1992–1993 гг. В 2021 г. российские военные саперы провели его обследование и разминирование. В аэропорту находится одна из самых длинных взлетно-посадочных полос (ВПП) на территории бывшего СССР, в 1980-е гг. она была удлинена до 3,64 км под прием многоразового космического корабля «Буран».