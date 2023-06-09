Новак: Россия и Абхазия скоро подпишут соглашение о восстановлении аэропорта Сухума

Единственный в Абхазии аэропорт со статусом международного не работает со времен грузино-абхазской войны 1992–1993 гг. В 2021 г. российские военные саперы провели его обследование и разминирование. В аэропорту находится одна из самых длинных взлетно-посадочных полос (ВПП) на территории бывшего СССР, в 1980-е гг. она была удлинена до 3,64 км под прием многоразового космического корабля «Буран».