Суд в США отказался заморозить активы Binance по запросу SEC

Конфликты властей США с криптобиржами происходят регулярно. В частности, в конце марта основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида обвинили в даче взятки в размере $40 млн одному или нескольким китайским чиновникам. До этого произошел крах биржи Бэнкмана-Фрида, который начался после статьи Coindesk. По данным издания, большая часть активов ($14,6 млрд) компании Alameda (хедж-фонд Бэнкмана-Фрида) составляют токены FTT – монеты, выпущенные ее дочерней компанией. После этого инвесторы начали выводить деньги с биржи и продавать ее токены FTT. Однако позже, как писал Reuters, с FTX исчезли около $1 млрд средств, принадлежащих клиентам.