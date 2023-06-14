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Бизнес

Суд в США отказался заморозить активы Binance по запросу SEC

Ведомости

Окружной суд округа Колумбия отказался блокировать активы криптобиржи Binance, сообщил The Washington Post. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) требовала заморозить активы дочерней компании биржи Binance US.

SEC подала в суд на криптобиржу 5 июня. Комиссия обвинила Binance Holdings Ltd., ее американское подразделение и основателя биржи Чжао Чанпэна в нарушении закона о ценных бумагах. По версии SEC, Binance не регистрировалась как биржа или брокер, создав чрезмерные риски для инвесторов и лишив их защиты.

Кроме этого американский регулятор выпустил приказ о заморозке активов Binance US, после чего бирже пришлось остановить работу с депозитами в долларах. Компания в своем заявлении отметила разочарованность отказом SEC от переговоров и решением подать в суд. В Binance заверили, что будут «энергично защищать» платформу от последних злоупотреблений SEC и бороться с регулятором по всей строгости закона.

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Позже SEC подала иск и к Coinbase с аналогичными обвинениями: юристы регулятора уверены, что с 2019 г. биржа «заработала миллиарды долларов, незаконно содействовала покупке и продаже криптоактивов».

Конфликты властей США с криптобиржами происходят регулярно. В частности, в конце марта основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида обвинили в даче взятки в размере $40 млн одному или нескольким китайским чиновникам. До этого произошел крах биржи Бэнкмана-Фрида, который начался после статьи Coindesk. По данным издания, большая часть активов ($14,6 млрд) компании Alameda (хедж-фонд Бэнкмана-Фрида) составляют токены FTT – монеты, выпущенные ее дочерней компанией. После этого инвесторы начали выводить деньги с биржи и продавать ее токены FTT. Однако позже, как писал Reuters, с FTX исчезли около $1 млрд средств, принадлежащих клиентам.

Тогда SEC предъявила Бэнкману-Фриду обвинения в организации схемы по обману инвесторов. Регулятор считает, что базирующаяся на Багамах FTX по крайней мере с мая 2019 г. привлекла свыше $1,8 млрд, в том числе $1,1 млрд от примерно 90 инвесторов из США.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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