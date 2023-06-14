Суд в США отказался заморозить активы Binance по запросу SEC
Окружной суд округа Колумбия отказался блокировать активы криптобиржи Binance, сообщил The Washington Post. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) требовала заморозить активы дочерней компании биржи Binance US.
SEC подала в суд на криптобиржу 5 июня. Комиссия обвинила Binance Holdings Ltd., ее американское подразделение и основателя биржи Чжао Чанпэна в нарушении закона о ценных бумагах. По версии SEC, Binance не регистрировалась как биржа или брокер, создав чрезмерные риски для инвесторов и лишив их защиты.
Кроме этого американский регулятор выпустил приказ о заморозке активов Binance US, после чего бирже пришлось остановить работу с депозитами в долларах. Компания в своем заявлении отметила разочарованность отказом SEC от переговоров и решением подать в суд. В Binance заверили, что будут «энергично защищать» платформу от последних злоупотреблений SEC и бороться с регулятором по всей строгости закона.
Позже SEC подала иск и к Coinbase с аналогичными обвинениями: юристы регулятора уверены, что с 2019 г. биржа «заработала миллиарды долларов, незаконно содействовала покупке и продаже криптоактивов».
Конфликты властей США с криптобиржами происходят регулярно. В частности, в конце марта основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида обвинили в даче взятки в размере $40 млн одному или нескольким китайским чиновникам. До этого произошел крах биржи Бэнкмана-Фрида, который начался после статьи Coindesk. По данным издания, большая часть активов ($14,6 млрд) компании Alameda (хедж-фонд Бэнкмана-Фрида) составляют токены FTT – монеты, выпущенные ее дочерней компанией. После этого инвесторы начали выводить деньги с биржи и продавать ее токены FTT. Однако позже, как писал Reuters, с FTX исчезли около $1 млрд средств, принадлежащих клиентам.
Тогда SEC предъявила Бэнкману-Фриду обвинения в организации схемы по обману инвесторов. Регулятор считает, что базирующаяся на Багамах FTX по крайней мере с мая 2019 г. привлекла свыше $1,8 млрд, в том числе $1,1 млрд от примерно 90 инвесторов из США.