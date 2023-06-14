Основатель «Теремка» рассказал о переходе сети с фудкортов в собственные рестораны
Ресторатор отметил, что «Теремок» уже давно перестал быть заведением, где продаются только блины. «Сейчас мы стараемся переезжать с фудкортов в собственные рестораны с посадочным залом», – заявил Гончаров.
Понимание, что еда «Теремка» выше уровня фудкортов, пришло 7–8 лет назад. «Мы просто на фуд-корте поставили рядом еду из „Макдоналдса» и „Теремка». И это просто как небо и земля и по виду, и по вкусу, и по качеству. И тогда мы поняли: если мы предложим нашу еду в красивом ресторане с хорошей мебелью, с настоящей посудой, со столовыми приборами, то, наверное, это будет для потребителя большой плюс», – отметил ресторатор.
Гипотеза подтвердилась, поэтому «Теремок» последние шесть лет открывает только рестораны, уточнил Гончаров.
Сеть ресторанов «Теремок» работает с 1998 г. На сайте компания позиционирует себя как крупнейшую сеть в России в сегменте fast casual. В сеть входят 172 заведения.