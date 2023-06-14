Основатель «Теремка» рассказал о переходе сети с фудкортов в собственные рестораны

Понимание, что еда «Теремка» выше уровня фудкортов, пришло 7–8 лет назад. «Мы просто на фуд-корте поставили рядом еду из „Макдоналдса» и „Теремка». И это просто как небо и земля и по виду, и по вкусу, и по качеству. И тогда мы поняли: если мы предложим нашу еду в красивом ресторане с хорошей мебелью, с настоящей посудой, со столовыми приборами, то, наверное, это будет для потребителя большой плюс», – отметил ресторатор.