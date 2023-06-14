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Основатель «Теремка» рассказал о переходе сети с фудкортов в собственные рестораны

Ведомости

Сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» переходит от фудкортов к концепции с собственными ресторанами. Об этом рассказал основатель сети Михаил Гончаров телеканалу НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ресторатор отметил, что «Теремок» уже давно перестал быть заведением, где продаются только блины. «Сейчас мы стараемся переезжать с фудкортов в собственные рестораны с посадочным залом», – заявил Гончаров.

Понимание, что еда «Теремка» выше уровня фудкортов, пришло 7–8 лет назад. «Мы просто на фуд-корте поставили рядом еду из „Макдоналдса» и „Теремка». И это просто как небо и земля и по виду, и по вкусу, и по качеству. И тогда мы поняли: если мы предложим нашу еду в красивом ресторане с хорошей мебелью, с настоящей посудой, со столовыми приборами, то, наверное, это будет для потребителя большой плюс», – отметил ресторатор.

Гипотеза подтвердилась, поэтому «Теремок» последние шесть лет открывает только рестораны, уточнил Гончаров.

Сеть ресторанов «Теремок» работает с 1998 г. На сайте компания позиционирует себя как крупнейшую сеть в России в сегменте fast casual. В сеть входят 172 заведения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных