Президент призвал руководителей регионов содействовать развивающимся брендам

Путин отметил, что в 2022 г. вложения российских компаний в основной капитал выросли в реальном выражении. Рост продолжился и в этом году, когда «с учетом высокой базы прошлого года, когда за этот же период инвестиции показали двузначные темпы роста», добавил глава государства.