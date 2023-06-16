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Президент призвал руководителей регионов содействовать развивающимся брендам

Ведомости

Развивающимся брендам необходима региональная поддержка. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ.

«Призываю руководителей регионов: оказывайте содействие развивающимся брендам. Сейчас им особенно нужна такая поддержка на региональном уровне», – сказал он. 

Путин отметил, что в 2022 г. вложения российских компаний в основной капитал выросли в реальном выражении. Рост продолжился и в этом году, когда «с учетом высокой базы прошлого года, когда за этот же период инвестиции показали двузначные темпы роста», добавил глава государства. 

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Важным фактором инвестиционной активности Путин назвал снятие цифровых ограничений и опережающее развитие транспортной сети и другой инфраструктуры. Глава государства отметил, что особое внимание будет уделено увеличению возможностей морских портов и контрольно-пропускных пунктов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных