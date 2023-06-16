Президент призвал руководителей регионов содействовать развивающимся брендам
Развивающимся брендам необходима региональная поддержка. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ.
«Призываю руководителей регионов: оказывайте содействие развивающимся брендам. Сейчас им особенно нужна такая поддержка на региональном уровне», – сказал он.
Путин отметил, что в 2022 г. вложения российских компаний в основной капитал выросли в реальном выражении. Рост продолжился и в этом году, когда «с учетом высокой базы прошлого года, когда за этот же период инвестиции показали двузначные темпы роста», добавил глава государства.
Важным фактором инвестиционной активности Путин назвал снятие цифровых ограничений и опережающее развитие транспортной сети и другой инфраструктуры. Глава государства отметил, что особое внимание будет уделено увеличению возможностей морских портов и контрольно-пропускных пунктов.