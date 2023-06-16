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«Роснефть» и CNPC договорились об оплате поставок сырья в нацвалютах

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«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) перешли на оплату сырья в национальных валютах. Об этом сообщила пресс-служба российской энергетической компании.

«Одним из ключевых направлений сотрудничества “Роснефти” и КННК [CNPC] являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 млн т в год. При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах», – говорится в сообщении.

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Соглашение между российской и китайской корпорациями, по оценкам «Роснефти», поможет реализовать поставленную лидерами стран задачу по увеличению объема взаимной торговли до $200 млрд в год. «Ожидается, что объем взаимной торговли между Россией и КНР превысит этот уровень уже по итогам 2023 г.», – отметили в компании.

«Роснефть» и CNPC заключили контракт на поставку нефти в 2013 г. В начале февраля 2022 г. он был продлен до конца 2033 г. Контракт предполагает поставку 100 млн т нефти для нефтеперерабатывающих заводов северо–запада Китая через территорию Казахстана в течение 10 лет. Компании также прорабатывали перспективы сотрудничества в сфере низкоуглеродного развития – в частности, сокращения выбросов парниковых газов и повышения энергоэффективности.

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В мае на пленарном заседании Евразийского экономического форума президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва продолжает работу по переходу на расчеты в национальных валютах и намерена «еще активнее» прикладывать усилия для «полноценного перехода на нацвалюты». Тогда же глава государства заявил, что «обвальный» сценарий для российской экономики не сбудется.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных