«Роснефть» и CNPC договорились об оплате поставок сырья в нацвалютах
«Одним из ключевых направлений сотрудничества “Роснефти” и КННК [CNPC] являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 млн т в год. При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах», – говорится в сообщении.
Соглашение между российской и китайской корпорациями, по оценкам «Роснефти», поможет реализовать поставленную лидерами стран задачу по увеличению объема взаимной торговли до $200 млрд в год. «Ожидается, что объем взаимной торговли между Россией и КНР превысит этот уровень уже по итогам 2023 г.», – отметили в компании.
«Роснефть» и CNPC заключили контракт на поставку нефти в 2013 г. В начале февраля 2022 г. он был продлен до конца 2033 г. Контракт предполагает поставку 100 млн т нефти для нефтеперерабатывающих заводов северо–запада Китая через территорию Казахстана в течение 10 лет. Компании также прорабатывали перспективы сотрудничества в сфере низкоуглеродного развития – в частности, сокращения выбросов парниковых газов и повышения энергоэффективности.
В мае на пленарном заседании Евразийского экономического форума президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва продолжает работу по переходу на расчеты в национальных валютах и намерена «еще активнее» прикладывать усилия для «полноценного перехода на нацвалюты». Тогда же глава государства заявил, что «обвальный» сценарий для российской экономики не сбудется.