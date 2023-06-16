«Роснефть» и CNPC договорились об оплате поставок сырья в нацвалютах

«Роснефть» и CNPC заключили контракт на поставку нефти в 2013 г. В начале февраля 2022 г. он был продлен до конца 2033 г. Контракт предполагает поставку 100 млн т нефти для нефтеперерабатывающих заводов северо–запада Китая через территорию Казахстана в течение 10 лет. Компании также прорабатывали перспективы сотрудничества в сфере низкоуглеродного развития – в частности, сокращения выбросов парниковых газов и повышения энергоэффективности.