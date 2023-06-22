ФАС одобрила продажу доли ВЭБ в курорте «Завидово»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство «Завидово Девелопмент» о приобретении 40% долей в уставном капитале «Завидово плаза», сообщил Telegram-канал ведомства.
Сейчас компания контролирует 60% в «Завидово плаза», которой принадлежит гостиничный комплекс Radisson Resort Zavidovo, а 40% находятся на балансе ВЭБ.РФ.
«В результате сделки приобретатель сможет распоряжаться 100% долей в уставном капитале курорта «Завидово». На данный момент компанией уже установлен контроль над «Завидово плаза», поскольку она владеет 60% долей в уставном капитале курорта», – говорится в сообщении.
В ФАС также выразили уверенность, что сделка не ограничит конкуренцию на рынке гостиничных услуг.
О том, что «Завидово Девелопмент» обратилось в ФАС с ходатайством о приобретении 40% долей в ООО «Завидово Плаза», которой принадлежит гостиничный комплекс Radisson Resort Zavidovo, 7 июня сообщил «Коммерсантъ». «Завидово Девелопмент», отмечало издание, контролируется структурами основателя группы «Агранта» Сергея Бачина. Строительство гостиничного комплекса велось на средства ВЭБа, но с обслуживанием долга в $60 млн у «Завидово Девелопмент» возникли проблемы, и в 2015 г. госкорпорация выдвинула требования на 3,37 млрд руб. в рамках заявления о банкротстве компании. Через два года стороны заключили мировое соглашение, по которому ВЭБ и получил 40% в проекте.