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ФАС одобрила продажу доли ВЭБ в курорте «Завидово»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство «Завидово Девелопмент» о приобретении 40% долей в уставном капитале «Завидово плаза», сообщил Telegram-канал ведомства.

Сейчас компания контролирует 60% в «Завидово плаза», которой принадлежит гостиничный комплекс Radisson Resort Zavidovo, а 40% находятся на балансе ВЭБ.РФ.

«В результате сделки приобретатель сможет распоряжаться 100% долей в уставном капитале курорта «Завидово». На данный момент компанией уже установлен контроль над «Завидово плаза», поскольку она владеет 60% долей в уставном капитале курорта», – говорится в сообщении.

В ФАС также выразили уверенность, что сделка не ограничит конкуренцию на рынке гостиничных услуг.

О том, что «Завидово Девелопмент» обратилось в ФАС с ходатайством о приобретении 40% долей в ООО «Завидово Плаза», которой принадлежит гостиничный комплекс Radisson Resort Zavidovo, 7 июня сообщил «Коммерсантъ». «Завидово Девелопмент», отмечало издание, контролируется структурами основателя группы «Агранта» Сергея Бачина. Строительство гостиничного комплекса велось на средства ВЭБа, но с обслуживанием долга в $60 млн у «Завидово Девелопмент» возникли проблемы, и в 2015 г. госкорпорация выдвинула требования на 3,37 млрд руб. в рамках заявления о банкротстве компании. Через два года стороны заключили мировое соглашение, по которому ВЭБ и получил 40% в проекте.

В ВЭБ.РФ тогда пояснили, что не планирует продавать свою долю в курорте. «Стратегия развития актива – в проработке», – сообщила тогда госкорпорация (цитата по «РИА Новости»).

17 июня в кулуарах ПМЭФ старший банкир бизнес-блока ВЭБ.РФ Антон Перин сообщил журналистам, что проект «Завидово»развивается, корпорация ожидает полного выполнения обязательств заемщика, передавал ТАСС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных