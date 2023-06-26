«Аквариус» приобрел долю в разработчике систем хранения данных «Аэродиск»
Российский производитель компьютерной техники «Аквариус» приобрел 67,8% компании «Аэродиск», которая занимается разработкой систем хранения данных и систем виртуализации, сообщила пресс-служба компании.
«Совместное использование ресурсов и компетенций позволит нам эффективно удовлетворять растущий спрос на инновационные решения и укреплять позиции в отрасли», – прокомментировал сделку президент ГК «Аквариус» Владимир Степанов.
Гендиректор «Аэродиска» Вячеслав Володкович в свою очередь отметил, что компания сохранит свой бренд и продолжит работу с заказчиками и партнерами в штатном режиме. Сделка, подчеркнул он, позволит «преодолеть разрыв» между потребностями рынка и доступными «Аэродиску» производственными мощностями.
В пресс-службе «Аквариуса» также рассказали, что партнерство позволит задействовать новые подходы при построении иерархических систем обработки и хранения информации. «Это огромный шаг вперед для рынка российских СХД, решение, которое выгодно и в масштабах рынка, и в интересах технологического развития России», – добавили в компании.
Степанов сообщал, что «Аквариус» в перспективе ближайших трех лет может провести IPO, если «ситуация будет развиваться необходимым нам образом». По его словам, компания намерена использовать привлеченные средства в том числе для наращивания производственных мощностей и технологического развития.