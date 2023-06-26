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Бизнес

«Аквариус» приобрел долю в разработчике систем хранения данных «Аэродиск»

Ведомости

Российский производитель компьютерной техники «Аквариус» приобрел 67,8% компании «Аэродиск», которая занимается разработкой систем хранения данных и систем виртуализации, сообщила пресс-служба компании.

«Совместное использование ресурсов и компетенций позволит нам эффективно удовлетворять растущий спрос на инновационные решения и укреплять позиции в отрасли», – прокомментировал сделку президент ГК «Аквариус» Владимир Степанов.

Гендиректор «Аэродиска» Вячеслав Володкович в свою очередь отметил, что компания сохранит свой бренд и продолжит работу с заказчиками и партнерами в штатном режиме. Сделка, подчеркнул он, позволит «преодолеть разрыв» между потребностями рынка и доступными «Аэродиску» производственными мощностями.

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В пресс-службе «Аквариуса» также рассказали, что партнерство позволит задействовать новые подходы при построении иерархических систем обработки и хранения информации. «Это огромный шаг вперед для рынка российских СХД, решение, которое выгодно и в масштабах рынка, и в интересах технологического развития России», – добавили в компании.

Степанов сообщал, что «Аквариус» в перспективе ближайших трех лет может провести IPO, если «ситуация будет развиваться необходимым нам образом». По его словам, компания намерена использовать привлеченные средства в том числе для наращивания производственных мощностей и технологического развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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