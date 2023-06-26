«Аквариус» приобрел долю в разработчике систем хранения данных «Аэродиск»

Степанов сообщал, что «Аквариус» в перспективе ближайших трех лет может провести IPO, если «ситуация будет развиваться необходимым нам образом». По его словам, компания намерена использовать привлеченные средства в том числе для наращивания производственных мощностей и технологического развития.