Акционеры МКБ решили не выплачивать дивиденды за 2022 год

Годовое собрание акционеров Московского кредитного банка (МКБ) решило не выплачивать дивиденды за 2022 г., говорится в сообщении банка в центре раскрытия корпоративной информации.
«Не выплачивать (не объявлять) акционерам банка дивиденды по итогам 2022 г. Прибыль по итогам 2022 г. в размере 8,73 млрд не распределять и оставить в распоряжении банка», – следует из сообщения.
В пресс-службе МКБ добавили, что полученная прибыль будет направлена на развитие банка.
Чистая прибыль МКБ по результатам I квартала 2023 г. составила 13 млрд руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). В сообщении банка за 26 мая уточнялось, что рост чистой прибыли за указанный период обусловлен увеличением чистых процентных и комиссионных доходов.