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Бизнес

Акционеры МКБ решили не выплачивать дивиденды за 2022 год

Ведомости

Годовое собрание акционеров Московского кредитного банка (МКБ) решило не выплачивать дивиденды за 2022 г., говорится в сообщении банка в центре раскрытия корпоративной информации.

«Не выплачивать (не объявлять) акционерам банка дивиденды по итогам 2022 г. Прибыль по итогам 2022 г. в размере 8,73 млрд не распределять и оставить в распоряжении банка», – следует из сообщения.

В пресс-службе МКБ добавили, что полученная прибыль будет направлена на развитие банка.

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Чистая прибыль МКБ по результатам I квартала 2023 г. составила 13 млрд руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). В сообщении банка за 26 мая уточнялось, что рост чистой прибыли за указанный период обусловлен увеличением чистых процентных и комиссионных доходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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