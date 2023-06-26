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Бизнес

Сооснователь Positive Technologies Дмитрий Максимов вышел из совета директоров

Ведомости

Один из сооснователей российского разработчика решений в области информационной безопасности (ИБ) Positive Technologies Дмитрий Максимов принял решение выйти из состава совета директоров компании. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

«Positive Technologies сообщает об изменениях в составе совета директоров. Дмитрий Максимов, один из сооснователей компании, принял решение сконцентрироваться на реализации собственных проектов и добровольно сложить с себя полномочия члена совета директоров», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС). 

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Совет директоров продолжит работу в сокращенном составе. Голос Дмитрия Максимова не будет учитываться при голосовании и определении кворума, добавили в компании. В ближайшее время будет созвано внеочередное общее собрание акционеров и переизбран совет директоров. Сроки и форма проведения собрания пока неизвестны. 

Сейчас председателем совета директоров является сооснователь Positive Technologies и крупнейший акционер компании Евгений Киреев, он занял это место вместо Юрия Максимова, который сконцентрировался на стратегических вопросах развития бизнеса и корпоративного управления в компании. 

23 июня Positive Technologies попала под действие 11-го пакета санкций ЕС. В официальном заявлении компании говорится, что решение ЕС ввести санкции против Positive Technologies основано на факте наличия у компании лицензии ФСБ России и никак не влияет на бизнес компании. По словам представителя компании, планы Positive Technologies, касающиеся «двукратного ежегодного роста бизнеса или создания прорывных технологий кибербезопасности», остаются неизменными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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