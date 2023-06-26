Сооснователь Positive Technologies Дмитрий Максимов вышел из совета директоров
Один из сооснователей российского разработчика решений в области информационной безопасности (ИБ) Positive Technologies Дмитрий Максимов принял решение выйти из состава совета директоров компании. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Positive Technologies сообщает об изменениях в составе совета директоров. Дмитрий Максимов, один из сооснователей компании, принял решение сконцентрироваться на реализации собственных проектов и добровольно сложить с себя полномочия члена совета директоров», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).
Совет директоров продолжит работу в сокращенном составе. Голос Дмитрия Максимова не будет учитываться при голосовании и определении кворума, добавили в компании. В ближайшее время будет созвано внеочередное общее собрание акционеров и переизбран совет директоров. Сроки и форма проведения собрания пока неизвестны.
Сейчас председателем совета директоров является сооснователь Positive Technologies и крупнейший акционер компании Евгений Киреев, он занял это место вместо Юрия Максимова, который сконцентрировался на стратегических вопросах развития бизнеса и корпоративного управления в компании.
23 июня Positive Technologies попала под действие 11-го пакета санкций ЕС. В официальном заявлении компании говорится, что решение ЕС ввести санкции против Positive Technologies основано на факте наличия у компании лицензии ФСБ России и никак не влияет на бизнес компании. По словам представителя компании, планы Positive Technologies, касающиеся «двукратного ежегодного роста бизнеса или создания прорывных технологий кибербезопасности», остаются неизменными.