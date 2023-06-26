Сооснователь Positive Technologies Дмитрий Максимов вышел из совета директоров

Совет директоров продолжит работу в сокращенном составе. Голос Дмитрия Максимова не будет учитываться при голосовании и определении кворума, добавили в компании. В ближайшее время будет созвано внеочередное общее собрание акционеров и переизбран совет директоров. Сроки и форма проведения собрания пока неизвестны.