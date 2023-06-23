Евросоюз ввел санкции против Positive Technologies

Евросоюз ввел санкции против Positive TechnologiesКомпания не видит рисков для своего бизнеса
В 11-й пакет санкций Евросоюза, опубликованный 23 июня 2023 г., включена головная компания российского разработчика решений в области информационной безопасности (ИБ) Positive Technologies ПАО «Группа Позитив», следует из информации в официальном журнале ЕС. Помимо того, ограничения также введены в отношении более 100 физических и юридических лиц.
В официальном заявлении компании говорится, что решение ЕС ввести санкции против Positive Technologies основано на факте наличия у компании лицензии ФСБ России и никак не влияет на бизнес компании. «Получение лицензии ФСБ – обязательное условие для работы всех лидирующих игроков рынка кибербезопасности», — заявил представитель разработчика.
Наличие лицензии ФСБ у компании – «притянутая за уши» причина, считает заместитель генерального директора по науке и развитию компании ИВК Валерий Андреев. Лицензия свидетельствует лишь о том, что разработки компании позволяют обрабатывать информацию, составляющую государственную тайну, и осуществлять документооборот с государственными органами (в том числе и конфиденциальный с грифом «для служебного пользования»), уточняет эксперт.
Помимо того, такая лицензия нужна и для тех компаний, которые занимаются разработкой технологий криптоподписи и файрволов, уточнил технический директор АО «Синклит» Лука Сафонов. Компания Positive Technologies занимается поиском разных «хитрых» уязвимостей в интернете, поэтому ее деятельность может быть нежелательна на территории каких-то недружественных государств, рассуждает Андреев.
По словам представителя компании, планы Positive Technologies, касающиеся «двукратного ежегодного роста бизнеса или создания прорывных технологий кибербезопасности», остаются неизменными. «Все санкционные риски были нами отыграны несколько лет назад, когда мы перестроили свой бизнес и выработали новую стратегию, позволившую нам выйти на биржу и ежегодно наращивать объемы бизнеса», — сообщил он.
С апреля 2021 г. Positive Technologies находится под американскими санкциями. Тогда минюст США обвинил компанию в поддержке государственных органов, в том числе ФСБ, а также в проведении мероприятий, на которых силовые ведомства занимались рекрутингом. Это не повлияло на планы компании по IPO: в декабре 2021 г. компания вышла на Московскую биржу с оценкой $580 млн. Впрочем, в начале 2022 г. Positive Technologies была вынуждена закрыть свои офисы в Чехии и Великобритании. Сейчас у разработчика, помимо российских, остается офис в Казахстане.
Санкции ЕС не влияют на деятельность компании, а также ее партнеров и клиентов, не касаются ее сотрудников, топ-менеджмента и акционеров, в том числе физических лиц, заверил представитель Positive Technologies. Он уточнил, что сегодня международные интересы компании не связаны со странами ЕС и сосредоточены в первую очередь на регионах, готовых работать с организациями из России, в частности, на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, а также Индии, ЮАР, Китая и пр.
По мнению Сафонова, новые санкционные ограничения действительно не окажут заметного влияния на бизнес компании. После американских санций Positive Technologies только усилила позиции в России, считает он.
Включение в санкционный список ЕС не должно оказать какого-либо влияния на операционную деятельность компании, пишут аналитики Telegram-канала «Мои инвестиции». По их словам, основной бизнес Positive Technologies сконцентрирован в России (99% выручки в 2022 г.), а планы международной экспансии прежде всего направлены на выход на рынки стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Аналитики сохраняют позитивный взгляд на компанию и считают, что у Positive Technologies сохраняются перспективы высокого роста на горизонте ближайших нескольких лет.
Инвесторы почти не заметили включения Positive Technologies в санкционный список ЕС. Падение стоимости акций на Мосбирже в течение дня 23 июня не превышало 1,5%. К 18:00 мск цена бумаги почти восстановилась: за день она подешевела только на 0,73% до 1985 руб. С начала года акции Positive Technologies выросли на 57%.