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Бизнес

«Коммерсантъ»: новым претендентом на банк «Точка» стал Росбанк

Ведомости

Росбанк стал новым претендентом на покупку цифрового банка «Точка», который планируется продать на аукционе 10 июля. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. 

По информации издания, всего для участия в аукционе заявки подали семь компаний, в том числе Альфа-Банк, Росбанк и Владислав Филев, который ранее стал членом совета директоров миноритария «Точки» Catalytic People Limited. Помимо этого, покупку банка также рассматривали Qiwi и Совкомбанк, но позже они отказались от участия.  

О том, что банк «Траст» решил выставить на аукцион 90,01% акций «Точки», стало известно 13 апреля. Торги пройдут 10 июля, потенциальные инвесторы могли подать заявки на участие в них до 30 июня. 

В апреле стартовая цена за актив составляла 22,7 млрд руб., сейчас, согласно информации на электронной торговой площадке «Фабрикант», начальная стоимость составляет 24,7 млрд руб. По словам источников «Коммерсанта», в результате торгов банк может быть продан за 30-35 млрд руб. 

Проект для работы с малым и средним бизнесом «Точка» существует с 2000-х гг. В 2018 г. «Открытие», Qiwi и «Точка» создали совместное предприятие «Точка», в котором у «Открытия» было 50% плюс 1 акция, у Qiwi — 40%, а у менеджмента «Точки» через Catalytic People — 10% минус 1 акция. В 2021 г. Qiwi продала свою долю «Открытию» за 5 млрд руб. На тот момент вся компания оценивалась в 11 млрд руб. Уже в марте 2022 г. «Открытие» продало 90% акций банку «Траст», остальные 10% по-прежнему принадлежат Catalytic People.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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