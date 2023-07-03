«Коммерсантъ»: новым претендентом на банк «Точка» стал Росбанк
По информации издания, всего для участия в аукционе заявки подали семь компаний, в том числе Альфа-Банк, Росбанк и Владислав Филев, который ранее стал членом совета директоров миноритария «Точки» Catalytic People Limited. Помимо этого, покупку банка также рассматривали Qiwi и Совкомбанк, но позже они отказались от участия.
О том, что банк «Траст» решил выставить на аукцион 90,01% акций «Точки», стало известно 13 апреля. Торги пройдут 10 июля, потенциальные инвесторы могли подать заявки на участие в них до 30 июня.
В апреле стартовая цена за актив составляла 22,7 млрд руб., сейчас, согласно информации на электронной торговой площадке «Фабрикант», начальная стоимость составляет 24,7 млрд руб. По словам источников «Коммерсанта», в результате торгов банк может быть продан за 30-35 млрд руб.
Проект для работы с малым и средним бизнесом «Точка» существует с 2000-х гг. В 2018 г. «Открытие», Qiwi и «Точка» создали совместное предприятие «Точка», в котором у «Открытия» было 50% плюс 1 акция, у Qiwi — 40%, а у менеджмента «Точки» через Catalytic People — 10% минус 1 акция. В 2021 г. Qiwi продала свою долю «Открытию» за 5 млрд руб. На тот момент вся компания оценивалась в 11 млрд руб. Уже в марте 2022 г. «Открытие» продало 90% акций банку «Траст», остальные 10% по-прежнему принадлежат Catalytic People.