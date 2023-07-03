Экс-владелец «Соллерса» Швецов продал долю в каршеринге на Дальнем Востоке

Каршеринг Green Crab был основан в 2021 г. и базируется во Владивостоке. Изначально это было совместное предприятие «Русгидро» и «Соллерс Груп» Швецова на паритетных началах. В 2022 г. бизнесмен продал контрольный пакет «Соллерса» топ-менеджерам компании, и «Соллерс Груп» была переименована в «Серенити Инвест», которая до конца первой половины 2023 г. являлась совладельцем каршерингового сервиса.