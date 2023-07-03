Экс-владелец «Соллерса» Швецов продал долю в каршеринге на Дальнем Востоке
Структура бывшего основного акционера автомобилестроительной группы «Соллерс» Вадима Швецова вышла из капитала каршеринга Green Crab, следует из данных ЕГРЮЛ.
Соответствующие изменения внесены в реестр 30 июня, следует из выписки по «Русгидро каршеринг». Так называется юрлицо данного сервиса. Сейчас его 100%-ым собственником является «Гидроинвест», которое и входит в структуру энергетического холдинга.
Каршеринг Green Crab был основан в 2021 г. и базируется во Владивостоке. Изначально это было совместное предприятие «Русгидро» и «Соллерс Груп» Швецова на паритетных началах. В 2022 г. бизнесмен продал контрольный пакет «Соллерса» топ-менеджерам компании, и «Соллерс Груп» была переименована в «Серенити Инвест», которая до конца первой половины 2023 г. являлась совладельцем каршерингового сервиса.
В парке Green Crab представлены исключительно электромобили – JAC IEV7s, Evolute I-Joy и Evolute I-Pro.
Представитель «Русгидро» подтвердил «Ведомостям», что структура компании стала единоличным владельцем каршерингового сервиса. Он добавил, что компания продолжит реализацию проекта после выхода из него партнера.