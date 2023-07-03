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Бизнес

Экс-владелец «Соллерса» Швецов продал долю в каршеринге на Дальнем Востоке

Ведомости

Структура бывшего основного акционера автомобилестроительной группы «Соллерс» Вадима Швецова вышла из капитала каршеринга Green Crab, следует из данных ЕГРЮЛ.

Соответствующие изменения внесены в реестр 30 июня, следует из выписки по «Русгидро каршеринг». Так называется юрлицо данного сервиса. Сейчас его 100%-ым собственником является «Гидроинвест», которое и входит в структуру энергетического холдинга.

Каршеринг Green Crab был основан в 2021 г. и базируется во Владивостоке. Изначально это было совместное предприятие «Русгидро» и «Соллерс Груп» Швецова на паритетных началах. В 2022 г. бизнесмен продал контрольный пакет «Соллерса» топ-менеджерам компании, и «Соллерс Груп» была переименована в «Серенити Инвест», которая до конца первой половины 2023 г. являлась совладельцем каршерингового сервиса.

В парке Green Crab представлены исключительно электромобили – JAC IEV7s, Evolute I-Joy и Evolute I-Pro.

Представитель «Русгидро» подтвердил «Ведомостям», что структура компании стала единоличным владельцем каршерингового сервиса. Он добавил, что компания продолжит реализацию проекта после выхода из него партнера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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