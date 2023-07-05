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Бизнес

Авиакомпании столкнулись с риском остановки полетов на «кукурузниках» Ан-2

Ведомости

Российские авиакомпании, которые эксплуатируют легковые многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2, могут прекратить полеты на них из-за дефицита импортных запчастей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на двух участников совещания рабочей группы «Развитие авиационных перевозок и региональных аэропортов» комиссии Госсовета по направлению «Транспорт». Заседание состоялось 29 июня

В ходе совещания гендиректор Московского авиационно-ремонтного завода (МАРЗ) Павел Ненастьев указал на подорожание зарубежных запчастей для этих самолетов и на необходимость импортозамещения около 60 комплектующих для них. Если этого не сделать, полеты самолетов Ан-2 будут остановлены.

Эту позицию также разделяют гендиректор Шахтинского авиационно-ремонтного завода (ШАРЗ) Владимир Соломатов и представитель Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА), который с 2013 г. является разработчиком Ан-2 на территории России. 

По словам представителя Минпромторга, сейчас идет работа по созданию легкого многоцелевого самолета «Байкал», который перевозчики начнут получать с 2024 г. Его разработкой занимается Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). 

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ЛМС-901 «Байкал» разрабатывался по заказу Минпромторга в 2019–2021 гг. 100%-ной «дочкой» УЗГА компанией «Байкал инжиниринг». Инвестиции государства в проект составили 1,25 млрд руб. Опытный образец «Байкала» в конце января 2022 г. совершил свой первый полет в Екатеринбурге. Самолет рассчитан на 9–12 мест. Предполагается, что «Байкал» заменит в России парк устаревших «кукурузников» Ан-2. По данным СибНИА на 2022 г., общее количество Ан-2 с сертификатами летной годности в России составляет 218 штук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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