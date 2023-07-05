Авиакомпании столкнулись с риском остановки полетов на «кукурузниках» Ан-2
Российские авиакомпании, которые эксплуатируют легковые многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2, могут прекратить полеты на них из-за дефицита импортных запчастей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на двух участников совещания рабочей группы «Развитие авиационных перевозок и региональных аэропортов» комиссии Госсовета по направлению «Транспорт». Заседание состоялось 29 июня
В ходе совещания гендиректор Московского авиационно-ремонтного завода (МАРЗ) Павел Ненастьев указал на подорожание зарубежных запчастей для этих самолетов и на необходимость импортозамещения около 60 комплектующих для них. Если этого не сделать, полеты самолетов Ан-2 будут остановлены.
Эту позицию также разделяют гендиректор Шахтинского авиационно-ремонтного завода (ШАРЗ) Владимир Соломатов и представитель Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА), который с 2013 г. является разработчиком Ан-2 на территории России.
По словам представителя Минпромторга, сейчас идет работа по созданию легкого многоцелевого самолета «Байкал», который перевозчики начнут получать с 2024 г. Его разработкой занимается Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).
ЛМС-901 «Байкал» разрабатывался по заказу Минпромторга в 2019–2021 гг. 100%-ной «дочкой» УЗГА компанией «Байкал инжиниринг». Инвестиции государства в проект составили 1,25 млрд руб. Опытный образец «Байкала» в конце января 2022 г. совершил свой первый полет в Екатеринбурге. Самолет рассчитан на 9–12 мест. Предполагается, что «Байкал» заменит в России парк устаревших «кукурузников» Ан-2. По данным СибНИА на 2022 г., общее количество Ан-2 с сертификатами летной годности в России составляет 218 штук.