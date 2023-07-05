Минтранс опроверг планы по введению дополнительного сбора с авиапассажиров
Минтранс России не видит необходимости в создании резервного фонда помощи на случай банкротства авиакомпаний. Об этом заявили в министерстве.
Ведомство не ведет работу по созданию резервного фонда, а информация об идеях взимания дополнительных сборов с пассажиров в целях наполнения данного фонда не соответствует действительности, подчеркнули в Минтрансе.
«В настоящее время условия, которые могли бы ухудшить экономическое положение перевозчиков, отсутствуют. В связи с этим поводов для создания такого фонда сейчас нет», – уточнили в Минтрансе. Там также отметили, что министерство и Росавиация следят за финансовым состоянием авиакомпаний.
Вместе с этим в ведомстве добавили, что авиакомпании России выступили против создания такого фонда. «Это не соответствует основным задачам деятельности отрасли – а именно повышению доступности услуг воздушного транспорта для населения», – сообщили в министерстве.
5 июля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написала, что Минтранс вернулся к обсуждению идеи создать резервный фонд поддержки пассажиров на случай банкротства авиакомпаний. Уточнялось, что в июне ведомство уведомило авиакомпании о проработке идеи по созданию «национальной системы взаиморасчетов на воздушном транспорте», оператором которой выступит зарегистрированное летом 2021 г. АО «Авиагарант». Газета сообщала, что предлагается ввести сбор с пассажиров при оформлении билета, полученные средства будут направляться в фонд.