Минтранс опроверг планы по введению дополнительного сбора с авиапассажиров

5 июля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написала, что Минтранс вернулся к обсуждению идеи создать резервный фонд поддержки пассажиров на случай банкротства авиакомпаний. Уточнялось, что в июне ведомство уведомило авиакомпании о проработке идеи по созданию «национальной системы взаиморасчетов на воздушном транспорте», оператором которой выступит зарегистрированное летом 2021 г. АО «Авиагарант». Газета сообщала, что предлагается ввести сбор с пассажиров при оформлении билета, полученные средства будут направляться в фонд.