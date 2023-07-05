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Бизнес

Минтранс опроверг планы по введению дополнительного сбора с авиапассажиров

Ведомости

Минтранс России не видит необходимости в создании резервного фонда помощи на случай банкротства авиакомпаний. Об этом заявили в министерстве.

Ведомство не ведет работу по созданию резервного фонда, а информация об идеях взимания дополнительных сборов с пассажиров в целях наполнения данного фонда не соответствует действительности, подчеркнули в Минтрансе.

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«В настоящее время условия, которые могли бы ухудшить экономическое положение перевозчиков, отсутствуют. В связи с этим поводов для создания такого фонда сейчас нет», – уточнили в Минтрансе. Там также отметили, что министерство и Росавиация следят за финансовым состоянием авиакомпаний.

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Вместе с этим в ведомстве добавили, что авиакомпании России выступили против создания такого фонда. «Это не соответствует основным задачам деятельности отрасли – а именно повышению доступности услуг воздушного транспорта для населения», – сообщили в министерстве.

5 июля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написала, что Минтранс вернулся к обсуждению идеи создать резервный фонд поддержки пассажиров на случай банкротства авиакомпаний. Уточнялось, что в июне ведомство уведомило авиакомпании о проработке идеи по созданию «национальной системы взаиморасчетов на воздушном транспорте», оператором которой выступит зарегистрированное летом 2021 г. АО «Авиагарант». Газета сообщала, что предлагается ввести сбор с пассажиров при оформлении билета, полученные средства будут направляться в фонд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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