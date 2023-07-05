«Коммерсантъ» узнал о планах введения дополнительного сбора с авиапассажиров
Минтранс вернулся к обсуждению идеи создать «резервный фонд поддержки пассажиров» на случай банкротства авиакомпаний. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
В «Ростехе» подтвердили обсуждение этой идеи, в Минтрансе на запрос издания не ответили. Уточняется, что в июне ведомство уведомило авиакомпании о проработке идеи по созданию «национальной системы взаиморасчетов на воздушном транспорте», оператором которой выступит зарегистрированный летом 2021 г. АО «Авиагарант».
Предполагается, что сбор будет взиматься с пассажиров при оформлении билета. Средства будут направляться в резервный фонд, из которого можно будет возместить деньги пассажирам в случае банкротства авиакомпании или отмены рейса, пояснил источник в «Ростехе».
Близкий к Минтрансу источник напомнил, что сейчас отсутствует четко прописанный порядок действий авиакомпании в случае возникновения у нее финансовых трудностей. Создание резервного фонда же позволит избежать ситуации, когда пассажирам требуется ждать возмещения средств годами.
Однако сумма сбора пока не определена. По словам собеседников издания в авиакомпаниях, его размер может составить от 150 до 300 руб. При этом в одной из крупнейших авиакомпаний напомнили, что система взаиморасчетов уже существует, размер сбора составляет 185 руб. Ею управляет Транспортно-клиринговая палата (ТКП), вице-президентом которой является возглавляющий «Авиагарант» Алексей Шубенков. Близкий к «Ростеху» источник исключил дублирование сборов в ТКП и «Авиагаранте».
По данным Росстата, в прошлом году российские авиакомпании перевезли 95,2 млн пассажиров. В случае введения дополнительного сбора в размере 150–300 руб. объем средств в резервном фонде составит 1,5-3 млрд руб., пишет «Коммерсантъ». Но этих средств не хватит в случае повторения пандемии или введения новых санкций в первые годы после создания фонда.
В конце марта министр транспорта Виталий Савельев прогнозировал объем пассажиропотока российских авиакомпаний на весь 2023 г. на уровне 101 млн пассажиров. Из них 81,9 млн должно прийти на внутренний пассажиропоток, то есть показатель, как ожидается, вырастет по сравнению с 2022 г. на 5,4%, но снизится на 6,4% по отношению к 2021 г.