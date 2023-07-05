«Коммерсантъ» узнал о планах введения дополнительного сбора с авиапассажиров

Однако сумма сбора пока не определена. По словам собеседников издания в авиакомпаниях, его размер может составить от 150 до 300 руб. При этом в одной из крупнейших авиакомпаний напомнили, что система взаиморасчетов уже существует, размер сбора составляет 185 руб. Ею управляет Транспортно-клиринговая палата (ТКП), вице-президентом которой является возглавляющий «Авиагарант» Алексей Шубенков. Близкий к «Ростеху» источник исключил дублирование сборов в ТКП и «Авиагаранте».