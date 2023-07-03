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Бизнес

В Росавиации ожидают восстановления пассажиропотока до допандемийного уровня

Ведомости

Пассажиропоток российских авиакомпаний может вернуться к допандемийному уровню по итогам этого года. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько во время круглого стола по случаю 100-летия гражданской авиации в России. 

«Ожидаем, что по итогам текущего года эти показатели [пассажиропоток авиакомпаний РФ] могут вернуться на досанкционный уровень», – сказал он (цит. по ТАСС). 

Нерадько также отметил, что по итогам первых пяти месяцев пассажиропоток вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Кроме того, за май 2023 г. было перевезено столько же пассажиров, сколько в мае 2021 г. 

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В конце марта министр транспорта Виталий Савельев прогнозировал объем пассажиропотока российских авиакомпаний на весь 2023 г. на уровне 101 млн пассажиров. Из них 81,9 млн должно прийти на внутренний пассажиропоток, то есть показатель, как ожидается, вырастет по сравнению с 2022 г. на 5,4%, но снизится на 6,4% по отношению к 2021 г. 

О том, что количество перевезенных пассажиров в 2023 г. будет зависеть напрямую от того, какой объем субсидий получат авиакомпании, ранее говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты. За 2022 г. российские авиакомпании совокупно перевезли 95 млн человек (-14% к 2021 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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