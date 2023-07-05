Saudi Aramco намерена увеличить добычу газа на 50-60% к 2030 году

Как отмечает телеканал, в прошлом году запасы природного газа королевства выросли на 2,2% до 246,7 трлн куб. футов (6,9 трлн куб. м). Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бин Салман говорил о работе над увеличением добычи газа на 60% за счет строительства дополнительных 4000 км трубопроводов. В среднем в прошлом году Saudi Aramco добывала около 300 млн куб. м природного газа и этана в сутки, добавляет ТАСС.