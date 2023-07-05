Saudi Aramco намерена увеличить добычу газа на 50-60% к 2030 году
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco планирует увеличить к 2030 г. объемы добычи газа на 50-60%, заявил ее главный исполнительный директор Амин Нассер, передает Al Arabya.
Как отмечает телеканал, в прошлом году запасы природного газа королевства выросли на 2,2% до 246,7 трлн куб. футов (6,9 трлн куб. м). Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бин Салман говорил о работе над увеличением добычи газа на 60% за счет строительства дополнительных 4000 км трубопроводов. В среднем в прошлом году Saudi Aramco добывала около 300 млн куб. м природного газа и этана в сутки, добавляет ТАСС.
Ранее Saudi Aramco отчиталась о снижении чистой прибыли на 19% до $31,9 млрд по итогам I квартала. При этом прибыль компании оказалась выше прогнозов. Например, по оценкам аналитиков из компании Refinitiv, планировалась чистая прибыль в районе $30,8 млрд. Дивидендные выплаты Saudi Aramco за I квартал составили $19,5 млрд. По итогам 2022 г. чистая прибыль Saudi Aramco составила рекордные $161,1 млрд, что на 46,5% превысило результаты 2021 г.
Весной 2022 г. Bloomberg сообщил, что саудовская нефтяная компания подняла цены на поставки нефти во все регионы мира. Тогда были повышены цены на нефть сорта Arab Light для азиатских покупателей на $9,35 за баррель в мае.