Министр энергетики ОАЭ высказал опасения по поводу предложения на мировом рынке нефти

Министр предупредил, что прогнозы о пике потребления нефти не сбываются. В 2023 г. рост потребления нефти может составить 2%, тогда как ранее показатель был на уровне 1-1,5%. «Истории про пик потребления мы слышали и пять, и десять лет назад, но цифры показывают, что эти прогнозы не были верны. Мы знаем лучше, потому что представляем 40% мирового предложения и взаимодействуем с клиентами напрямую и понимаем поведение рынка», – заявил Аль-Мазури.