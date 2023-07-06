Министр энергетики ОАЭ высказал опасения по поводу предложения на мировом рынке нефти
Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи высказал обеспокоенность по ситуации с предложением нефти в мире. Об этом он заявил на семинаре ОПЕК в Вене, пишет «Интерфакс».
«Я не беспокоюсь о спросе, я действительно переживаю за предложение», – заявил министр.
Он привел данные, что 100 млн барр. мир потребляет в день, необходимо замещать 8 млн барр./сутки, чтобы оставаться на этом же уровне. Для этого необходимы инвестиции. По его словам, 23 страны ОПЕК+ с 2020 г. потеряли более 3 млн барр./ сутки добычи нефти из-за недостатка вложений. Аль-Мазруи призвал инвестировать в африканские страны.
Министр предупредил, что прогнозы о пике потребления нефти не сбываются. В 2023 г. рост потребления нефти может составить 2%, тогда как ранее показатель был на уровне 1-1,5%. «Истории про пик потребления мы слышали и пять, и десять лет назад, но цифры показывают, что эти прогнозы не были верны. Мы знаем лучше, потому что представляем 40% мирового предложения и взаимодействуем с клиентами напрямую и понимаем поведение рынка», – заявил Аль-Мазури.
В июле вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия добровольно дополнительно сократит экспорт нефти на 500 000 барр./сутки в августе посредством сокращения экспорта на обозначенную величину. Россия взяла на себя обязательства по добровольному сокращению добычи нефти на 500 000 барр./сутки в феврале этого года. Изначально речь шла о снижении добычи в марте к февралю. Но затем эти обязательства продлили до июля, а позднее – до конца 2023 г.
С 1 мая к добровольному сокращению добычи присоединилось еще восемь стран, участвующих в соглашении ОПЕК+. В результате дополнительное общее снижение добычи этими странами составит 1,66 млн барр./сутки до конца года.