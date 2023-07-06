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Ликвидация банка «Открытие» произойдет в 2025 году

Ведомости

Добровольная ликвидация банка «Открытие» и сдача им лицензии запланированы на 2025 г. Об этом сообщил заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Мы понимаем, что 2023 г. у нас уйдет на доработку IT-шных систем на руке ВТБ для принятия клиентской базы. В 2024 г. будет миграция активной клиентской базы. В 2025 г. мы выйдем на добровольную ликвидацию и сдачу лицензии банковской финансовой корпорацией «Открытие», – сказал зампред.

В ноябре 2022 г. предправления ВТБ Андрей Костин заявлял, что после приобретения «Открытия» банком ВТБ он «просуществует еще год-полтора, а потом его бренд исчезнет». Уже в конце декабря 2022 г. ЦБ сообщил о выходе из капитала банка, а ВТБ полностью выкупил организацию.

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Летом 2017 г. ЦБ объявил о санации «Открытия». Как отмечали «Ведомости» в декабре прошлого года, санация «Открытия» – крупнейший случай санации в истории российского банковского сектора и первый банк, который ЦБ оздоравливал новым способом через подконтрольный ему Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Оздоровление с помощью ФКБС предусматривает продажу банка после окончания санации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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