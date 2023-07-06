Ликвидация банка «Открытие» произойдет в 2025 году
Добровольная ликвидация банка «Открытие» и сдача им лицензии запланированы на 2025 г. Об этом сообщил заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Мы понимаем, что 2023 г. у нас уйдет на доработку IT-шных систем на руке ВТБ для принятия клиентской базы. В 2024 г. будет миграция активной клиентской базы. В 2025 г. мы выйдем на добровольную ликвидацию и сдачу лицензии банковской финансовой корпорацией «Открытие», – сказал зампред.
Летом 2017 г. ЦБ объявил о санации «Открытия». Как отмечали «Ведомости» в декабре прошлого года, санация «Открытия» – крупнейший случай санации в истории российского банковского сектора и первый банк, который ЦБ оздоравливал новым способом через подконтрольный ему Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Оздоровление с помощью ФКБС предусматривает продажу банка после окончания санации.