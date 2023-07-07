В Костроме запустили первое отечественное производство систем ABS
В Костроме запустили первое в России отечественное производство антиблокировочных тормозных систем (ABS). Об этом сообщили в региональной администрации.
7 июля губернатор Костромской области Сергей Ситников и замглавы Минпромторга Василий Шпак открыли производство на заводе ГК «Итэлма». Помимо ABS на предприятии будут выпускаться системы динамической стабилизации (ESP).
Мощность производства составляет 850 00 единиц продукции в год. В администрации уточнили, что предусмотрена возможность расширения объемов при добавлении оборудования – до 1,2 млн штук в год. Также предусмотрена поэтапная локализация критически важных компонентов системы.
Потребительский сегмент рынка автоэлектроники требует значительного объема электронных комплектующих, создание которых является одним из основных приоритетов политики технологической независимости, подчеркнул замглавы Минпромторга.
Генеральный директор компании «Итэлма» Алексей Воробьев рассказал, что группа задумалась о подобном проекте еще до «кризиса компонентов» 2022 г. «В прошлом году ситуация обострилась, и стало понятно, что проект просто необходим. При этом для реализации не привлекались бюджетные средства», – добавил он, поблагодарив Минпромторг за «планомерную работу по консолидации спроса».
В июне Шпак рассказывал, что серийные поставки отечественных ABS должны начаться с 1 июля. России уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию, а также частично и датчики для автопрома, отмечал он тогда.
ГК «Итэлма» работает в сегментах электроники и девелопмента. Основным активом является научно-производственное предприятие, специализирующееся на разработке электронных компонентов. В группе работает более 3000 человек.