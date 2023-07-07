В Костроме запустили первое отечественное производство систем ABS

Генеральный директор компании «Итэлма» Алексей Воробьев рассказал, что группа задумалась о подобном проекте еще до «кризиса компонентов» 2022 г. «В прошлом году ситуация обострилась, и стало понятно, что проект просто необходим. При этом для реализации не привлекались бюджетные средства», – добавил он, поблагодарив Минпромторг за «планомерную работу по консолидации спроса».