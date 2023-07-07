Работу завода «Соллерс» во Владивостоке перезапустят с 17 июля
Автомобильный завод «Соллерс» во Владивостоке возобновит производство с 17 июля. Об этом сообщили в компании.
«Автомобильный завод Sollers во Владивостоке возобновит работу с 17 июля и начнет выпуск пилотных партий новой линейки пикапов, которая будет продаваться на российском рынке под брендом Sollers», – рассказали в компании (цитата по ТАСС).
Официальная презентация новых моделей запланирована на сентябрь. Тогда же намерены начать и серийное производство. Компания ведет переговоры с потенциальными китайскими партнерами о расширении линейки выпускаемых на заводе во Владивостоке автомобилей.
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко говорил, что запуск завода при участии китайских партнеров может состояться в августе.
«Соллерс» — российская автомобильная компания, работавшая в партнерстве с Ford и Mazda. Последняя в ноябре 2022 г. объявила о прекращении деятельности в России и передаче всей своей доли участия в ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (переименовано в ООО «Автомобильные индустриальные технологии») в пользу «Соллерс». Ford также заявил о приостановке своей деятельности на российском рынке, в октябре сообщил о выходе из совместного предприятия и продал долю в 49% компании «Соллерс».
В июне стало известно, что «Соллерс» инвестирует в запуск производства автомобильных дизельных двигателей объемом 2-2,7 л на своей площадке в ОЭЗ «Алабуга» 2,2 млрд руб. До ухода Ford из России завод в Елабуге собирал фургоны Ford Transit.