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Бизнес

Работу завода «Соллерс» во Владивостоке перезапустят с 17 июля

Ведомости

Автомобильный завод «Соллерс» во Владивостоке возобновит производство с 17 июля. Об этом сообщили в компании.

«Автомобильный завод Sollers во Владивостоке возобновит работу с 17 июля и начнет выпуск пилотных партий новой линейки пикапов, которая будет продаваться на российском рынке под брендом Sollers», – рассказали в компании (цитата по ТАСС).

Официальная презентация новых моделей запланирована на сентябрь. Тогда же намерены начать и серийное производство. Компания ведет переговоры с потенциальными китайскими партнерами о расширении линейки выпускаемых на заводе во Владивостоке автомобилей.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко говорил, что запуск завода при участии китайских партнеров может состояться в августе.

Ранее по теме: «Соллерс» хочет объединить автопроизводителей для совместного выпуска компонентов

«Соллерс» — российская автомобильная компания, работавшая в партнерстве с Ford и Mazda. Последняя в ноябре 2022 г. объявила о прекращении деятельности в России и передаче всей своей доли участия в ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (переименовано в ООО «Автомобильные индустриальные технологии») в пользу «Соллерс». Ford также заявил о приостановке своей деятельности на российском рынке, в октябре сообщил о выходе из совместного предприятия и продал долю в 49% компании «Соллерс».

В июне стало известно, что «Соллерс» инвестирует в запуск производства автомобильных дизельных двигателей объемом 2-2,7 л на своей площадке в ОЭЗ «Алабуга» 2,2 млрд руб. До ухода Ford из России завод в Елабуге собирал фургоны Ford Transit.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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