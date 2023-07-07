Нефть подорожала до $78 за баррель впервые с начала июня
Стоимость сентябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $78 за баррель впервые с начала июня, следует из данных торговой площадки.
В ходе торгов к 20:30 мск цена на нефть этой марки выросла на 2%, до $78,02 за баррель. По состоянию на 20:45 мск показатель снизился до $77,94 за баррель (+1,8%).
4 июня состоялась встреча министров стран ОПЕК+, на которой они договорились сократить квоту на добычу нефти от текущего уровня на 1,6 млн барр./сутки с 1 января 2024 г. Общая квота составит 40,46 млн барр./сутки. Существенно сократится квота на добычу нефти для России – на 650 000 барр./сутки, Нигерии – на 362 000 барр./сутки, Анголы – на 175 000 барр./сутки, Малайзии – на 166 000 барр./сутки.
При этом квота Саудовской Аравии сохранится на нынешнем уровне в 10,48 млн барр./сутки, а квота ОАЭ вырастет на 200 000 барр./сутки. При этом Эр-Рияд 4 июня пообещал дополнительно урезать добычу еще на 1 млн барр./сутки.
Как писали ранее «Ведомости», Россия добровольно сократит объем экспорта нефти в августе на 500 000 барр./сутки в дополнение к ранее принятым обязательствам в рамках добровольного сокращения нефтедобычи.