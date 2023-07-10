«Соллерс» запустила завод по производству дизельных двигателей в Татарстане
Запуск транслировался в режиме онлайн на стенде республики на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. За церемонией наблюдал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также его белорусский и казахстанский коллеги Роман Головченко и Алихан Смаилов. Мишустин дал старт серийному производству в прямом эфире, уточнили в пресс-службе.
Также за запуском производства следили вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и председатель совета директоров «Соллерс» Адиля Ширинова.
Завод по производству дизельных двигателей расположен в «Алабуге» вблизи к производству автомобилей Sollers. На предприятии будут выпускать двухлитровые двигатели мощностью 130 л. с. и двигатели объемом 2,7 литра мощностью 150 л. с. Максимальная мощность завода составляет 50 000 двигателей в год. В «Соллерс» добавили, что общий объем инвестиций в проект составил 2,2 млрд руб., включая заемные средства Фонда развития промышленности в размере 1,7 млрд руб.
Выставка «Иннопром» – международная площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов, говорится на сайте мероприятия. В 2023 г. главная тема выставки – «Устойчивое производство: стратегии обновления». Страной-партнером выставки выступает Белоруссия. «Иннопром» проводится в выставочном комплексе «Екатеринбург-Экспо» на площади 50 000 кв. м. В этом году в выставке участвуют 60 представителей регионов России.