«Соллерс» запустила завод по производству дизельных двигателей в Татарстане

Завод по производству дизельных двигателей расположен в «Алабуге» вблизи к производству автомобилей Sollers. На предприятии будут выпускать двухлитровые двигатели мощностью 130 л. с. и двигатели объемом 2,7 литра мощностью 150 л. с. Максимальная мощность завода составляет 50 000 двигателей в год. В «Соллерс» добавили, что общий объем инвестиций в проект составил 2,2 млрд руб., включая заемные средства Фонда развития промышленности в размере 1,7 млрд руб.