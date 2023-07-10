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Бизнес

«Соллерс» запустила завод по производству дизельных двигателей в Татарстане

Ведомости

Компания «Соллерс» (владеет брендом УАЗ) запустила в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан) завод по производству дизельный двигателей. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя. 

Запуск транслировался в режиме онлайн на стенде республики на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. За церемонией наблюдал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также его белорусский и казахстанский коллеги Роман Головченко и Алихан Смаилов. Мишустин дал старт серийному производству в прямом эфире, уточнили в пресс-службе.

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Также за запуском производства следили вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и председатель совета директоров «Соллерс» Адиля Ширинова.

Завод по производству дизельных двигателей расположен в «Алабуге» вблизи к производству автомобилей Sollers. На предприятии будут выпускать двухлитровые двигатели мощностью 130 л. с. и двигатели объемом 2,7 литра мощностью 150 л. с. Максимальная мощность завода составляет 50 000 двигателей в год. В «Соллерс» добавили, что общий объем инвестиций в проект составил 2,2 млрд руб., включая заемные средства Фонда развития промышленности в размере 1,7 млрд руб.

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Выставка «Иннопром» – международная площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов, говорится на сайте мероприятия. В 2023 г. главная тема выставки – «Устойчивое производство: стратегии обновления». Страной-партнером выставки выступает Белоруссия. «Иннопром» проводится в выставочном комплексе «Екатеринбург-Экспо» на площади 50 000 кв. м. В этом году в выставке участвуют 60 представителей регионов России. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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