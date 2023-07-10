Мишустин: бизнес получил льготные займы на рекордные 140 млрд рублей в 2022 году

Правительство также запустило программу промышленной ипотеки, и менее чем за год на приобретение и реконструкцию производственных площадей было выдано более 150 льготных займов на сумму почти 14 млрд руб. По его словам, в «стадии финального согласования» сейчас находятся еще свыше 200 кредитных соглашений на общую сумму в 24 млрд руб.