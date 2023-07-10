Мишустин: бизнес получил льготные займы на рекордные 140 млрд рублей в 2022 году
Российские компании получили льготные займы на рекордную сумму в 140 млрд руб. в 2022 г., сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки «Иннопром».
«Государство готово помогать нашему бизнесу осваивать те направления, которые еще недавно были заняты иностранными конкурентами», – сказал Мишустин (цитата по ТАСС). Он также отметил, что возможности для российских предпринимателей «серьезно расширились».
Правительство также запустило программу промышленной ипотеки, и менее чем за год на приобретение и реконструкцию производственных площадей было выдано более 150 льготных займов на сумму почти 14 млрд руб. По его словам, в «стадии финального согласования» сейчас находятся еще свыше 200 кредитных соглашений на общую сумму в 24 млрд руб.
В марте Мишустин заявил, что из-за мер поддержки правительством, бизнес и граждане смогли сэкономить более 300 млрд руб. в 2022 г. Тогда он почеркивал, что в прошлом году кабмин снизил ставки по налогу на прибыль для предприятий ряда отраслей, также был обнулен НДС на гостиничные услуги.
Премьер также напоминал и о внедренных льготных кредитных программах для бизнеса. В частности, системообразующие предприятия в промышленности, энергетике, сфере информационных технологий и др. получили, по его данным, почти 1,5 трлн руб.