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Мишустин: бизнес получил льготные займы на рекордные 140 млрд рублей в 2022 году

Ведомости

Российские компании получили льготные займы на рекордную сумму в 140 млрд руб. в 2022 г., сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки «Иннопром».

«Государство готово помогать нашему бизнесу осваивать те направления, которые еще недавно были заняты иностранными конкурентами», – сказал Мишустин (цитата по ТАСС). Он также отметил, что возможности для российских предпринимателей «серьезно расширились». 

Правительство также запустило программу промышленной ипотеки, и менее чем за год на приобретение и реконструкцию производственных площадей было выдано более 150 льготных займов на сумму почти 14 млрд руб. По его словам, в «стадии финального согласования» сейчас находятся еще свыше 200 кредитных соглашений на общую сумму в 24 млрд руб.

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В марте Мишустин заявил, что из-за мер поддержки правительством, бизнес и граждане смогли сэкономить более 300 млрд руб. в 2022 г. Тогда он почеркивал, что в прошлом году кабмин снизил ставки по налогу на прибыль для предприятий ряда отраслей, также был обнулен НДС на гостиничные услуги.

Премьер также напоминал и о внедренных льготных кредитных программах для бизнеса. В частности, системообразующие предприятия в промышленности, энергетике, сфере информационных технологий и др. получили, по его данным, почти 1,5 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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