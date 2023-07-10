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Бизнес

Число созданных компаний в России увеличилось почти на 7% в первом полугодии

Ведомости

Количество компаний, запись о которых как о вновь созданных была внесена в ЕГРЮЛ, за первые шесть месяцев этого года выросло на 6,8% в годовом выражении, достигнув 119 200, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ФНС.

При этом число ликвидированных компаний по итогам первого полугодия выросло на 2,6% год к году, составив 23 300. Среди них число прекративших деятельность в связи с решением о ликвидации сократилось до 3000 (-11,2%), а число исключенных из госреестра по решению ФНС – до 85 100 (-34,8%). Всего за первую половину 2023 г. свою деятельность прекратили 110 600 компаний (-28,9% год к году).

Общее же число организаций, запись о которых содержится в ЕГРЮЛ, увеличилось за этот период на 1,3%, составив почти 3,24 млн.

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Ранее в начале месяца премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным представил данные о росте показателей, которые указывают на восстановление российской экономики. В частности, Мишустин обратил внимание на то, что рост ВВП по итогам мая составил 5,4% по сравнению с маем 2022 г., с начала года – 0,6%. По словам Мишустина, по итогам года рост ВВП может составить выше 2%. «Сейчас у нас есть уверенность, что в случае, конечно, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, мы должны расти больше 2% за год», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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