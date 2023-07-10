Число созданных компаний в России увеличилось почти на 7% в первом полугодии
Количество компаний, запись о которых как о вновь созданных была внесена в ЕГРЮЛ, за первые шесть месяцев этого года выросло на 6,8% в годовом выражении, достигнув 119 200, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ФНС.
При этом число ликвидированных компаний по итогам первого полугодия выросло на 2,6% год к году, составив 23 300. Среди них число прекративших деятельность в связи с решением о ликвидации сократилось до 3000 (-11,2%), а число исключенных из госреестра по решению ФНС – до 85 100 (-34,8%). Всего за первую половину 2023 г. свою деятельность прекратили 110 600 компаний (-28,9% год к году).
Общее же число организаций, запись о которых содержится в ЕГРЮЛ, увеличилось за этот период на 1,3%, составив почти 3,24 млн.
Ранее в начале месяца премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным представил данные о росте показателей, которые указывают на восстановление российской экономики. В частности, Мишустин обратил внимание на то, что рост ВВП по итогам мая составил 5,4% по сравнению с маем 2022 г., с начала года – 0,6%. По словам Мишустина, по итогам года рост ВВП может составить выше 2%. «Сейчас у нас есть уверенность, что в случае, конечно, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, мы должны расти больше 2% за год», – сказал он.