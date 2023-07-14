«Черноголовка» завершила покупку российского бизнеса производителя чипсов Pringles
Компания группы «Черноголовка» – «Аквалайф ресурс» – приобрела 100%-ную долю российского бизнеса производителя чипсов Pringles – компании «Келлогг рус». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Черноголовки».
В пресс-службе отметили, что компания получила все необходимые разрешения на сделку от регуляторов. Там уточнили, что в ближайшее время ООО «Келлогг рус» будет переименовано в ООО «Любятово». Другие подробности сделки, в частности ее стоимость, не уточняются.
Из данных ЕГРЮЛ следует, что сделка была закрыта 13 июля. К «Черноголовке» перешел воронежский завод Kellogg.
В «Черноголовке» отметили, что «Любятово» продолжит производить сухие завтраки и печенье. Также бренду принадлежат торговые марки Extra, Dinosaurs, Unicorn и Choco Zavr.
Kellogg пришла в Россию в 2008 г. Ей принадлежат три завода в Воронеже, Пскове и Вязьме, где производят продукцию под брендом «Любятово». В штате работают 1780 человек. По итогам 2021 г. выручка ООО «Келлог рус» выросла на 9,8% до 13,96 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза до 888,39 млн руб.
На фоне начала спецоперации России на Украине Kellogg приостановила инвестиции в российский бизнес и поставки своей продукции в страну. 22 декабря прошлого года стало известно, что компания хочет продать российский бизнес группе компаний «Черноголовка». Эксперты оценивали стоимость бизнеса Kellogg в России в 6–7 млрд руб. В феврале 2023 г. «Аквалайф ресурс» подала в ФАС ходатайство о получении предварительного согласия на приобретение российских активов Kellogg.