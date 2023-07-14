«Черноголовка» завершила покупку российского бизнеса производителя чипсов Pringles

Kellogg пришла в Россию в 2008 г. Ей принадлежат три завода в Воронеже, Пскове и Вязьме, где производят продукцию под брендом «Любятово». В штате работают 1780 человек. По итогам 2021 г. выручка ООО «Келлог рус» выросла на 9,8% до 13,96 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза до 888,39 млн руб.