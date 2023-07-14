Минфин: Россия может перейти на свой индекс при расчете нефтяных налогов с 2024 года
Ценовое агентство Argus с января следующего года перестанет публиковать котировку российской нефти, поэтому Россия может перейти на национальный внебиржевой индекс при расчете налогов для нефтяной отрасли. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов в Госдуме.
«Мы переходим на российский внебиржевой индекс, увеличенный на $4 за баррель, это отражает стоимость доставки. И также к расчету [Urals] Brent минус $20 с 1 сентября 2023 г. С 1 января 2024 г., вы действительно правы, котировка Urals CIF, публикуемая Argus, уйдет», – приводит его слова ТАСС.
Как отмечает агентство, комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил эту поправку в Налоговый кодекс.
О том, что Минфин рассматривает снижение предельного максимального дисконта к Brent с нынешних $25 до $20, ранее писали «Ведомости». По оценке экспертов, в случае снижения фиксированного дисконта до $20 за 1 барр. дополнительные бюджетные нефтегазовые поступления в годовом исчислении могут составить порядка 500 млрд руб. (или около 30–40 млрд руб. в месяц).
Ранее в июне президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПб- МТСБ) Алексей Рыбников говорил, что рассчитываемый биржей индикатор экспортной цены на российскую нефть, который может использоваться при расчете налогов, может начать работать в ближайшие месяцы. По словам Рыбникова, биржа пригласила в совет «ключевые нефтяные компании», Минфин, Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, ФНС, ФТС, а также Банк России и научных сотрудников.
Минфин с 2013 г. при расчете налогов использует котировки ценового агентства Argus на базисе CIF («цена, страхование, фрахт») в портах Роттердам (Нидерланды) и Аугуста (Италия). Но с 5 декабря 2022 г. в рамках антироссийских санкций морские поставки российской нефти в страны ЕС ограничены. С октября Argus стала рассчитывать котировку на базисе FOB («с погрузкой на судно»).