Минфин: Россия может перейти на свой индекс при расчете нефтяных налогов с 2024 года

О том, что Минфин рассматривает снижение предельного максимального дисконта к Brent с нынешних $25 до $20, ранее писали «Ведомости». По оценке экспертов, в случае снижения фиксированного дисконта до $20 за 1 барр. дополнительные бюджетные нефтегазовые поступления в годовом исчислении могут составить порядка 500 млрд руб. (или около 30–40 млрд руб. в месяц).