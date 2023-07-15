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OceanGate закрыла сайт и удалила соцсети после крушения батискафа

Ведомости

Американская компания OceanGate, батискаф которой потерпел крушение при спуске к «Титанику», закрыла сайт компании и удалила соцсети, убедился корреспондент «Ведомостей».

«РИА Новости» сообщили, что компания удалила учетные записи в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) и в Twitter и LinkedIn. На сайте компании висит баннер, на котором сообщается, что OceanGate приостановил все исследовательские и коммерческие операции.

OceanGate сообщил о приостановке деятельности 6 июля.

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18 июня началась экспедиция OceanGate к обломкам затонувшего «Титаника». На борту батискафа Titan находились пять человек – гендиректор компании Стоктон Раш, исследователь Пол-Анри Наргеоле, британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

Через 1 час 45 минут после спуска под воду экипаж подводного аппарата потерял связь с бортом-спутником, после чего началась поисково-спасательная операция в 1450 км от мыса Кейп-Код на Атлантическом побережье США и в 644 км к югу от канадского Сент-Джонса на острове Ньюфаундленд.

22 июня в компании сообщили, что все находившиеся в батискафе считаются погибшими. На следующий день стало известно, что причиной крушения стала имплозия – разрушение корпуса батискафа под воздействием толщи воды. По версии доцента Плимутского университета Джаспера Грэм-Джонса, причиной крушения батискафа могли стать крошечные трещины в корпусе.

Обломки Titan доставили в порт города Сент-Джонс (Канада) 28 июня. Предположительные останки погибших обнаружили в том же районе, где были найдены обломки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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