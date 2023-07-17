Danone изучит решение России передать часть бизнеса в управление Росимущества
Холдинг Danone изучит решение России перевести дочернее предприятие компании во временное управление Росимущества. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Компания Danone приняла к сведению решение российских властей, направленное на передачу Danone Russia под временное внешнее управление российских властей. В настоящее время Danone расследует сложившуюся ситуацию», – сказано в сообщении.
В компании также подчеркнули, что Danone примет все необходимые меры «для защиты своих прав как акционера Danone Russia и обеспечения непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон».
16 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли в российском дочернем предприятии Danone и пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России.
По словам опрошенных «Ведомостями» юристов, эта мера может существенно повлиять на возможность зарубежных компаний по управлению бизнесом в России и, в частности, привести к срыву сделок с уже имеющимися потенциальными покупателями.
В начале марта 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в РФ. Тогда в компании отметили, что решение не коснется производства и распространения продуктов питания.
В октябре 2022 г. компания объявила о планах отказаться от бизнеса в России. Контроль над подразделением по производству молочных и растительных продуктов будет передан новому собственнику. В компании пояснили, что считают такое решение лучшим вариантом для обеспечения в долгосрочной перспективе непрерывности функционирования местного бизнеса для сотрудников, потребителей и партнеров. В начале февраля 2023 г. «Коммерсантъ» сообщил, что Danone готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью российских активов при условии включения в сделку опциона обратного выкупа.