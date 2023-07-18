Финская фармкомпания Orion покинула Россию
Крупнейший производитель метилпреднизолона Orion Pharma (OP) ушел из России, следует из отчета компании.
Согласно отчету фармкомпании, снижение доходов от продаж некоторых препаратов связано с «прекращением коммерческой деятельности в России». Кроме того, производитель фиксирует падение операционной прибыли за первые полгода 2023 г. – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания потеряла 25 млн евро прибыли.
Осенью 2022 г. источники «Ведомостей» сообщали, что OP начала ликвидацию российского офиса, его планировали закрыть до конца того года.
OP проработала в России около 15 лет. Основным препаратом компании является метипред, который предназначен для лечения ревматоидного артрита. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказывал, что на это лекарство приходится 82% от всех российских продаж препаратов с международным непатентованным наименованием «метилпреднизолон» в упаковках и порядка 84% – в денежном выражении.
Беспалов при этом заявлял, что Россия для финской компании – один из крупнейших рынков и у нее вряд ли будут такие же перспективы на европейском рынке. Отмечалось, что в первом полугодии прошлого года на рынок Восточной Европы и Россию приходилось 17% от всех продаж OP (44 млн евро).
В 2021 г. производитель занимал 98-е место в рейтинге крупнейших фармацевтических компаний, по данным DSM Group. В 2022 г. она поднялась на 90-е место. Выручка российского подразделения компании за 2021 г. по РСБУ достигла 4,7 млрд руб., увеличившись на 45% к предыдущему году. Чистая прибыль за этот же период составила 121,6 млн руб. против 129,7 млн руб. годом ранее.