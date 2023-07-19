Росавиация сообщила о перерегистрации около 660 самолетов в российский реестр
Росавиация перерегистрировала 658 самолетов иностранного производства в российский реестр. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«За полтора года Росавиацией перерегистрировано 658 самолетов иностранного производства, используемых 30 российскими авиакомпаниями для коммерческих перевозок. Также перерегистрировано три самолета собственников воздушных судов», – говорится в сообщении.
В представительстве добавили, что сейчас в Государственном реестре гражданских воздушных судов России находятся свыше 10 000 самолетов. Кроме того, за 2022 г. и первое полугодие этого года в госреестре было зарегистрировано 132 судна для коммерческих перевозок, произведенных в России, – 43 самолета и 89 вертолетов.
Президент России Владимир Путин в марте 2022 г. разрешил регистрировать в России права на иностранные самолеты в лизинге, благодаря чему авиакомпании стали переводить воздушные суда в российский реестр – это позволяло избежать ареста судна. Глава Росавиации Александр Нерадько заявлял, что российские специалисты способны поддерживать летную годность самолетов иностранного производства, так как понимают техническую литературу и способны говорить и читать на английском языке.
В феврале Нерадько также сообщил, что более 180 иностранных самолетов, находящихся в эксплуатации у российских авиакомпаний, были сняты с регистрации на Бермудах и в Ирландии.
Проблема с западной регистрацией самолетов, собранных за рубежом, появилась после введения европейско-американских санкций. Запрет включал в себя ограничения на полеты в Евросоюз и прекращение поставок авиазапчастей. В марте 2022 г. страны приостановили действия сертификатов на полеты самолетов Airbus и Boeing, находящихся у российских авиаперевозчиков.