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Росавиация сообщила о перерегистрации около 660 самолетов в российский реестр

Ведомости

Росавиация перерегистрировала 658 самолетов иностранного производства в российский реестр. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«За полтора года Росавиацией перерегистрировано 658 самолетов иностранного производства, используемых 30 российскими авиакомпаниями для коммерческих перевозок. Также перерегистрировано три самолета собственников воздушных судов», – говорится в сообщении.

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В представительстве добавили, что сейчас в Государственном реестре гражданских воздушных судов России находятся свыше 10 000 самолетов. Кроме того, за 2022 г. и первое полугодие этого года в госреестре было зарегистрировано 132 судна для коммерческих перевозок, произведенных в России, – 43 самолета и 89 вертолетов.

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Президент России Владимир Путин в марте 2022 г. разрешил регистрировать в России права на иностранные самолеты в лизинге, благодаря чему авиакомпании стали переводить воздушные суда в российский реестр – это позволяло избежать ареста судна. Глава Росавиации Александр Нерадько заявлял, что российские специалисты способны поддерживать летную годность самолетов иностранного производства, так как понимают техническую литературу и способны говорить и читать на английском языке.

В феврале Нерадько также сообщил, что более 180 иностранных самолетов, находящихся в эксплуатации у российских авиакомпаний, были сняты с регистрации на Бермудах и в Ирландии.

Проблема с западной регистрацией самолетов, собранных за рубежом, появилась после введения европейско-американских санкций. Запрет включал в себя ограничения на полеты в Евросоюз и прекращение поставок авиазапчастей. В марте 2022 г. страны приостановили действия сертификатов на полеты самолетов Airbus и Boeing, находящихся у российских авиаперевозчиков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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