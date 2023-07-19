Росавиация сообщила о перерегистрации около 660 самолетов в российский реестр

В представительстве добавили, что сейчас в Государственном реестре гражданских воздушных судов России находятся свыше 10 000 самолетов. Кроме того, за 2022 г. и первое полугодие этого года в госреестре было зарегистрировано 132 судна для коммерческих перевозок, произведенных в России, – 43 самолета и 89 вертолетов.