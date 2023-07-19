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Бизнес

Министр транспорта заявил о сдерживании авиакомпаниями России роста цен на билеты

Ведомости

Российским авиакомпаниям удается сдерживать рост цен на авиабилеты, несмотря на увеличение издержек и сокращение субсидий, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина.

«Минтранс России совместно с ФАС осуществляет систематический мониторинг стоимости авиаперевозок. Несмотря на рост издержек и сокращение субсидирования в три раза, нашим авиакомпаниям удается сдерживать рост стоимости авиабилетов», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

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13 июля Минтранс со ссылкой на данные ФАС сообщил, что цены на авиаперелеты по внутрироссийским направлениям в январе – мае 2023 г. выросли в среднем на 6,2%, или на 420 руб. на билет. Заявление министерства было сделано после появления в РБК интервью совладельца аэропорта «Внуково» и авиакомпании «Азимут» Виталия Ванцева. 13 июля бизнесмен спрогнозировал рост цен на авиабилеты по итогам года на 15-20% на внутренних рейсах и на 40% на международных направлениях. Главная причина, по его словам, состоит в увеличении затрат авиакомпаний на техническое обслуживание самолетов после введения западных санкций в 2022 г.

В конце июня РБК со ссылкой на данные Росстата сообщал, что по итогам мая 2023 г. средняя стоимость перелета по России в экономическом классе составила почти 7000 руб. за 1000 км пути, что является рекордом с 2000 г. С начала года стоимость авиабилетов внутри России выросла на 32%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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