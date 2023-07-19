Министр транспорта заявил о сдерживании авиакомпаниями России роста цен на билеты

13 июля Минтранс со ссылкой на данные ФАС сообщил, что цены на авиаперелеты по внутрироссийским направлениям в январе – мае 2023 г. выросли в среднем на 6,2%, или на 420 руб. на билет. Заявление министерства было сделано после появления в РБК интервью совладельца аэропорта «Внуково» и авиакомпании «Азимут» Виталия Ванцева. 13 июля бизнесмен спрогнозировал рост цен на авиабилеты по итогам года на 15-20% на внутренних рейсах и на 40% на международных направлениях. Главная причина, по его словам, состоит в увеличении затрат авиакомпаний на техническое обслуживание самолетов после введения западных санкций в 2022 г.