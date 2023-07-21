«Коммерсантъ» узнал о планах Альфа-банка купить долю в «Кассир.ру»

По словам источников «Коммерсанта», сейчас у Альфа-банка нет каких-либо развлекательных продуктов. Закрытие сделки же позволит банку интегрировать платформу по покупке билетов на мероприятия в свое мобильное приложение и таким образом с помощью эксклюзивных билетов на концерты привлечь новую аудиторию в экосистему.