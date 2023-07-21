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Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о планах Альфа-банка купить долю в «Кассир.ру»

Ведомости

Альфа-банк планирует приобрести блокирующий пакет акций в агрегаторе билетов на мероприятия «Кассир.ру». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, сумма сделки может составить около 1 млрд руб. В пресс-службах банка и агрегатора отказались от комментариев.

По словам источников «Коммерсанта», сейчас у Альфа-банка нет каких-либо развлекательных продуктов. Закрытие сделки же позволит банку интегрировать платформу по покупке билетов на мероприятия в свое мобильное приложение и таким образом с помощью эксклюзивных билетов на концерты привлечь новую аудиторию в экосистему.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 83,66% в ООО «Кассир.ру – Национальный билетный оператор» принадлежат гендиректору компании Евгению Финкельштейну, еще 16,33% – Надежде Соловьевой. Выручка группы «Кассир.ру» за 2022 г. составила 1,4 млрд руб., оборот – 11,3 млрд руб.

Раньше совладельцем билетного сервиса уже был «Тинькофф». В 2018 г. банк приобрел 40% компании, но в 2021 г. головная компания TCS Group вышла из этого актива и вернула долю Финкельштейну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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