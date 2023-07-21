Safran купит одно из подразделений у Raytheon Technologies

«Предполагаемая сделка представляет собой уникальную возможность укрепить наши позиции в области критически важных функций активации и управления полетом. Наши хорошо дополняющие друг друга предложения продуктов позволят стать мировым лидером в этих сегментах с объемом продаж около $1,8 млрд», – сказал генеральный директор Оливье Андрье, его слова приведены в пресс-релизе.