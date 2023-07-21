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Бизнес

Safran купит одно из подразделений у Raytheon Technologies

Ведомости

Французский производитель авиадеталей Safran планирует купить бизнес по производству высокотехнологичных устройств и систем управления полетом для гражданской и военной авиации у компании Collins Aerospace, которая принадлежит американской Raytheon Technologies. Об этом сообщили в пресс-службе Safran.

«Предполагаемая сделка представляет собой уникальную возможность укрепить наши позиции в области критически важных функций активации и управления полетом. Наши хорошо дополняющие друг друга предложения продуктов позволят стать мировым лидером в этих сегментах с объемом продаж около $1,8 млрд», – сказал генеральный директор Оливье Андрье, его слова приведены в пресс-релизе.

Стоимость актива оценивается в $1,8 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2024 г.

По информации Safran, в структуре, которую они собираются приобрести, работают 3700 человек, занятых на восьми предприятиях в Европе и Азии. Safran оценивает ее выручку по итогам 2024 г. на уровне $1,5 млрд и EBITDA – $130 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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