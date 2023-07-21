Safran купит одно из подразделений у Raytheon Technologies
Французский производитель авиадеталей Safran планирует купить бизнес по производству высокотехнологичных устройств и систем управления полетом для гражданской и военной авиации у компании Collins Aerospace, которая принадлежит американской Raytheon Technologies. Об этом сообщили в пресс-службе Safran.
«Предполагаемая сделка представляет собой уникальную возможность укрепить наши позиции в области критически важных функций активации и управления полетом. Наши хорошо дополняющие друг друга предложения продуктов позволят стать мировым лидером в этих сегментах с объемом продаж около $1,8 млрд», – сказал генеральный директор Оливье Андрье, его слова приведены в пресс-релизе.
Стоимость актива оценивается в $1,8 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2024 г.
По информации Safran, в структуре, которую они собираются приобрести, работают 3700 человек, занятых на восьми предприятиях в Европе и Азии. Safran оценивает ее выручку по итогам 2024 г. на уровне $1,5 млрд и EBITDA – $130 млн.