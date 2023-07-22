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Умер основатель «ИКС холдинга» Антон Черепенников

Ведомости

Предприниматель и основатель группы IT-компаний «ИКС холдинг» Антон Черепенников умер в возрасте 40 лет. Об этом РБК сообщает со ссылкой на компанию. Предварительно причиной смерти стала остановка сердца.

Информацию о смерти бизнесмена подтвердил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, он выразил соболезнования близким Черепенникова. По словам министра, под руководством предпринимателя «ИКС холдинг» стал одной из крупнейших технологических компаний в стране. «Антон создавал спутники ШПД для низкой орбиты, разрабатывал базовые станции, строил уникальное по масштабам производство российских серверов, систем хранения данных и планшетов. Именно благодаря активной позиции Антона и успехам его компаний отрасль быстро росла. Его уход – это огромная потеря для всех нас», – говорится в заявлении Шадаева, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Он добавил, что Минцифры окажет поддержку компании и ее сотрудникам.

Черепенников родился в 1983 г. в Москве. Закончил Московский государственный строительный университет, после чего создал компанию «Основа Лаб». В 2015 г. предприниматель приобрел «Малвин Системс» и объединил компании в ГК «Цитадель». В тот же год, совместно с основателем киберспортивного клуба Natus Vincere Александром Кохановским, Черепенников создал киберспортивный холдинг ESforce на базе клуба Virtus.pro. В 2016 г. он основал группу IT-компаний «Форпост», а в марте 2018 г. – компанию ООО «Криптонит». Спустя девять месяцев Черепенников создал «ИКС холдинг», который объединил 23 ИТ-компании, в числе которых «Цитадель», системный интегратор «Форпост» и разработчик продуктов по ИБ «Криптонит».

В сентябре 2020 г. холдинг вошел в состав «Юэсэм телеком», подконтрольный бизнесмену Алишеру Усманову. В марте 2022 г. Черепенников выкупил компанию и вышел из состава USM. По данным из открытых источников, выручка «ИКС холдинга» по итогам 2022 составила 91 млрд руб. В 2020 г. бизнесмен также вошел в совет директоров «Мегафона».

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В марте 2019 г. Черепенников рассказывал в интервью «Ведомостям», что «ИКС холдинг» по выручке соразмерен Mail.ru Group, но «есть амбиции обогнать «Яндекс». С 2015 г. он получил контроль более чем в 20 разнопрофильных IT-компаниях, скупил больше половины рынка и стал крупнейшим производителем систем для исполнения «закона Яровой», создал собственный IT-интегратор и будущий «коммерческий НИИ» – совместную с «Ростехом» научно-производственную компанию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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