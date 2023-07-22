Генсек МЭФ спрогнозировал рост цен на нефть выше $80 за баррель
Стоимость нефти поднимется выше $80 за баррель во второй половине текущего года на фоне роста спроса в Китае и Индии, а также сокращения добычи и запасов в некоторых странах. Об этом пишет CNBC со ссылкой на генерального секретаря Международного энергетического форума (МЭФ) Джозефа МакМонигла.
По его словам, спрос на нефть быстро вырос до доковиндных уровней, однако с наращиванием предложения возникли определенные трудности.
«Поэтому во второй половине этого года у нас будут серьезные проблемы на стороне предложения, которое не успевает [за спросом], в результате мы увидим соответствующую реакцию цен», – заявил МакМонигл.
Согласно его оценке, дополнительный спрос на нефть в Китае и Индии составит порядка 2 млн баррелей в сутки. Отвечая на вопрос о том, могут ли цены вырасти до $100 за баррель, МакМонигл пояснил, что цены уже достигли отметки в $80 и теперь они могут только расти.
«Произойдет гораздо более резкое сокращение запасов, что для рынков станет явным признаком увеличения спроса. Цены будут реагировать на это», – отметил он.
По мнению МакМонигла, в случае резкого роста цен на нефть страны соглашения ОПЕК+ могут пойти на увеличение добычи ради стабилизации ситуации на рынках.
Согласно данным Межконтинентальной биржи ICE, торги фьючерсами на нефть Brent закрылись 21 июля на отметке $80,89 за баррель. В конце июня данная марка нефти торговалась по $75,41 за баррель.