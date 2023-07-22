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Бизнес

Генсек МЭФ спрогнозировал рост цен на нефть выше $80 за баррель

Ведомости

Стоимость нефти поднимется выше $80 за баррель во второй половине текущего года на фоне роста спроса в Китае и Индии, а также сокращения добычи и запасов в некоторых странах. Об этом пишет CNBC со ссылкой на генерального секретаря Международного энергетического форума (МЭФ) Джозефа МакМонигла.

По его словам, спрос на нефть быстро вырос до доковиндных уровней, однако с наращиванием предложения возникли определенные трудности.

«Поэтому во второй половине этого года у нас будут серьезные проблемы на стороне предложения, которое не успевает [за спросом], в результате мы увидим соответствующую реакцию цен», – заявил МакМонигл.

Согласно его оценке, дополнительный спрос на нефть в Китае и Индии составит порядка 2 млн баррелей в сутки. Отвечая на вопрос о том, могут ли цены вырасти до $100 за баррель, МакМонигл пояснил, что цены уже достигли отметки в $80 и теперь они могут только расти.

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«Произойдет гораздо более резкое сокращение запасов, что для рынков станет явным признаком увеличения спроса. Цены будут реагировать на это», – отметил он.

По мнению МакМонигла, в случае резкого роста цен на нефть страны соглашения ОПЕК+ могут пойти на увеличение добычи ради стабилизации ситуации на рынках.

Согласно данным Межконтинентальной биржи ICE, торги фьючерсами на нефть Brent закрылись 21 июля на отметке $80,89 за баррель. В конце июня данная марка нефти торговалась по $75,41 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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