Генсек МЭФ спрогнозировал рост цен на нефть выше $80 за баррель

Согласно его оценке, дополнительный спрос на нефть в Китае и Индии составит порядка 2 млн баррелей в сутки. Отвечая на вопрос о том, могут ли цены вырасти до $100 за баррель, МакМонигл пояснил, что цены уже достигли отметки в $80 и теперь они могут только расти.