Госдума одобрила снижение дисконта на нефть Urals с $25 до $20 при расчете налогов
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении предложенные правительством поправки в Налоговый кодекс, предполагающие снижение c 1 сентября дисконта на российскую нефть Urals к бенчмарку Brent с $25 до $20 за баррель. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.
Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов объяснил, что ценовое агентство Argus с января 2024 г. перестанет публиковать котировку российской нефти, в связи с чем Россия может перейти на национальный внебиржевой индекс при расчете налогов для нефтяной отрасли.
По мнению опрошенных аналитиков, в случае снижения фиксированного дисконта до $20 за баррель дополнительные бюджетные нефтегазовые поступления в годовом исчислении могут составить порядка 500 млрд руб. (или около 30–40 млрд руб. в месяц) и даже порядка 800–900 млрд руб. в год (или порядка 70 млрд руб. в месяц) при определенных условиях.