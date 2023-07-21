Госдума одобрила снижение дисконта на нефть Urals с $25 до $20 при расчете налогов

По мнению опрошенных аналитиков, в случае снижения фиксированного дисконта до $20 за баррель дополнительные бюджетные нефтегазовые поступления в годовом исчислении могут составить порядка 500 млрд руб. (или около 30–40 млрд руб. в месяц) и даже порядка 800–900 млрд руб. в год (или порядка 70 млрд руб. в месяц) при определенных условиях.