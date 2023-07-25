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Бизнес

Unilever может ограничить деятельность в России

Ведомости

Британская корпорация Unilever предложила три варианта своей дальнейшей деятельности в России, заявил генеральный директор компании Хайн Шумахер, пишет Reuters.

«Первый вариант – отказаться от нашего бизнеса. Мы считаем, что фактически это может привести к его национализации, учитывая все последние события. Второй вариант – продать бизнес, но реальность такова, что мы не нашли жизнеспособного решения, отвечающего заявленными нами целям», – сказал он в интервью журналистам.

При этом ни один из этих вариантов «не является хорошим», отметил гендиректор. По его словам, окончательным решением корпорация видит продолжение деятельности в России, но в ограниченном режиме.

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3 июля Украина внесла британскую корпорацию, которая владеет Lipton, Dove, Calve, «Чистой линией», Timotei, CLEAR и др., в список «международных спонсоров войны». Причиной внесения в список украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) назвало поступление налогов в российский бюджет.

В НАПК также уточнили, что Unilever обещала приостановить импорт и экспорт своей продукции на российский рынок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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