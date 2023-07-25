Unilever может ограничить деятельность в России
Британская корпорация Unilever предложила три варианта своей дальнейшей деятельности в России, заявил генеральный директор компании Хайн Шумахер, пишет Reuters.
«Первый вариант – отказаться от нашего бизнеса. Мы считаем, что фактически это может привести к его национализации, учитывая все последние события. Второй вариант – продать бизнес, но реальность такова, что мы не нашли жизнеспособного решения, отвечающего заявленными нами целям», – сказал он в интервью журналистам.
При этом ни один из этих вариантов «не является хорошим», отметил гендиректор. По его словам, окончательным решением корпорация видит продолжение деятельности в России, но в ограниченном режиме.
3 июля Украина внесла британскую корпорацию, которая владеет Lipton, Dove, Calve, «Чистой линией», Timotei, CLEAR и др., в список «международных спонсоров войны». Причиной внесения в список украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) назвало поступление налогов в российский бюджет.
В НАПК также уточнили, что Unilever обещала приостановить импорт и экспорт своей продукции на российский рынок.