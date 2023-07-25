Unilever может ограничить деятельность в России

«Первый вариант – отказаться от нашего бизнеса. Мы считаем, что фактически это может привести к его национализации, учитывая все последние события. Второй вариант – продать бизнес, но реальность такова, что мы не нашли жизнеспособного решения, отвечающего заявленными нами целям», – сказал он в интервью журналистам.