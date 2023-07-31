Доля кредитов на покупку китайских автомобилей достигла 50%
В некоторых российских банках доля автокредитов на покупку новых китайских машин достигла 50%, передает «Коммерсантъ».
В частности, по итогам первого полугодия 2023 г. ВТБ выдал около 7000 кредитов на 12,5 млрд руб. Из них примерно 50% пришлось именно на китайские автомобили. В структуре автокредитов банка «Открытие авто» на новые автомобили доля китайских машин составила 26% от общего количества сделок и 34% – от объема. Аналогичная ситуация сложилась и в банке «Зенит» за неполные пять месяцев – там доля автокредитов на новые китайские автомобили составила 29%.
Опрошенные эксперты отмечают, что рост спроса на китайский автопром связан со скидками, субсидиями и вариантами рассрочки, которые концерны предлагают при покупке автомобиля. По словам директора рейтингов финансовых компаний НРА Ирины Лапко, на некоторые модели распространяется льготное автокредитование с господдержкой. В эту программу в том числе включены китайские Haval, которые производятся на заводе в Тульской области. Эти автомобили занимают от 10 до 16% в структуре кредитов в зависимости от банка.
В начале июля «Ведомости» писали, что с января по май 2023 г. Китай экспортировал в другие страны 1,933 млн машин, что на 79,8% больше, чем за этот же отрезок времени в 2022 г. Россия стала лидером среди стран – импортеров китайских брендов автомобилей. За этот период КНР экспортировала в Россию примерно 287 000 автомобилей, в денежном выражении объем поставок увеличился в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $3,57 млрд против $685 млн.