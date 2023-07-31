Доля кредитов на покупку китайских автомобилей достигла 50%

В начале июля «Ведомости» писали, что с января по май 2023 г. Китай экспортировал в другие страны 1,933 млн машин, что на 79,8% больше, чем за этот же отрезок времени в 2022 г. Россия стала лидером среди стран – импортеров китайских брендов автомобилей. За этот период КНР экспортировала в Россию примерно 287 000 автомобилей, в денежном выражении объем поставок увеличился в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $3,57 млрд против $685 млн.