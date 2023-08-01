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Бизнес

Экспортеры представят свою продукцию на маркетплейсах Турции и Южной Африки

Ведомости

Московские компании представят свою продукцию на маркетплейсах Турции и Южной Африки. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, передает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Товары разместят на турецком маркетплейсе Trendyol и южноафриканском takealot.com. Онлайн-ретейлеры занимаются продажей электроники, одежды, текстиля и продуктов питания с длительным сроком годности.

Также московские производители вновь представят продукты питания на китайской онлайн-платформе WeChat. В департаменте напомнили, что в прошлом году компании уже выходили на китайский рынок с лимонадами, сладостями, кашами и снеками.

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«До конца года поддержку при выходе на эти площадки получат 100 компаний. Город профинансирует создание, оформление и продвижение карточек товаров, а также доставку пробной партии», – заявила Сергунина.

По ее словам, также продолжается прием заявок от производителей по другим направлениям, включая Индию, Иран и Латинскую Америку.

Программа Московского экспортного центра (МЭЦ) включает более 30 сервисов для экспортеров, в том числе участие в международных выставках и продвижение через зарубежные маркетплейсы. В пресс-службе департамента отметили, что с начала 2023 г. более 150 компаний заключили контракты на поставки товаров в дружественные страны, больше трети из них вышли на международный рынок впервые.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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