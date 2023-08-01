Экспортеры представят свою продукцию на маркетплейсах Турции и Южной Африки
Московские компании представят свою продукцию на маркетплейсах Турции и Южной Африки. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, передает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Товары разместят на турецком маркетплейсе Trendyol и южноафриканском takealot.com. Онлайн-ретейлеры занимаются продажей электроники, одежды, текстиля и продуктов питания с длительным сроком годности.
Также московские производители вновь представят продукты питания на китайской онлайн-платформе WeChat. В департаменте напомнили, что в прошлом году компании уже выходили на китайский рынок с лимонадами, сладостями, кашами и снеками.
«До конца года поддержку при выходе на эти площадки получат 100 компаний. Город профинансирует создание, оформление и продвижение карточек товаров, а также доставку пробной партии», – заявила Сергунина.
По ее словам, также продолжается прием заявок от производителей по другим направлениям, включая Индию, Иран и Латинскую Америку.
Программа Московского экспортного центра (МЭЦ) включает более 30 сервисов для экспортеров, в том числе участие в международных выставках и продвижение через зарубежные маркетплейсы. В пресс-службе департамента отметили, что с начала 2023 г. более 150 компаний заключили контракты на поставки товаров в дружественные страны, больше трети из них вышли на международный рынок впервые.