Экспортеры представят свою продукцию на маркетплейсах Турции и Южной Африки

Программа Московского экспортного центра (МЭЦ) включает более 30 сервисов для экспортеров, в том числе участие в международных выставках и продвижение через зарубежные маркетплейсы. В пресс-службе департамента отметили, что с начала 2023 г. более 150 компаний заключили контракты на поставки товаров в дружественные страны, больше трети из них вышли на международный рынок впервые.