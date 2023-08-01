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Bloomberg: состояние российских миллиардеров выросло на $32 млрд

Ведомости

 

Состояние богатейших россиян с начала этого года выросло на $32 млрд до $309,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, куда входят 500 богатейших людей планеты.

Среди россиян самым богатым остается президент «Норникеля» Владимир Потанин. Его капитал увеличился на $1,23 млрд и составил $29,8 млрд. На втором месте находится Леонид Михельсон, увеличивший свое состояние с начала года на $2,73 млрд до $27,4.

Больше всех среди российских бизнесменов с начала года заработал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. Он увеличил состояние на $5,9 млрд до $21,3 млрд. На втором месте по заработку в этом году – основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, увеличивший состояние на $4,98 млрд до $24,8 млрд.

Среди тех, кто понес убытки, – член Совфеда от Дагестана бизнесмен Сулейман Керимов, чье состояние снизилось на $525 млн и составило $8,47 млрд. Убытки также понесли Роман Абрамович, чье состояние уменьшилось на $308 млн и составило $7,51 млрд, и Вячеслав Кантор, чье состояние снизилось на $243 млн до $6,12 млрд.

В феврале 2022 г. Bloomberg сообщал, что состояние богатейших россиян сократилось на $32 млрд. Отмечалось, что на ситуацию повлияла эскалация конфликта на Украине. После начала СВО в отношении многих бизнесменов и политиков были введены санкции со стороны США, Канады, Евросоюза и Великобритании, которые повлекли за собой, в частности, блокировку счетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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