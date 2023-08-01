Bloomberg: состояние российских миллиардеров выросло на $32 млрд

В феврале 2022 г. Bloomberg сообщал, что состояние богатейших россиян сократилось на $32 млрд. Отмечалось, что на ситуацию повлияла эскалация конфликта на Украине. После начала СВО в отношении многих бизнесменов и политиков были введены санкции со стороны США, Канады, Евросоюза и Великобритании, которые повлекли за собой, в частности, блокировку счетов.