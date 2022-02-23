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Bloomberg: состояние богатейших бизнесменов России сократилось на $32 млрд

Ведомости

Состояние богатейших россиян сократилось в 2022 г. на 32 млрд, а эскалация конфликта на Украине может еще сильнее ухудшить ситуацию, сообщает Bloomberg.

«Президент США Джо Байден во вторник ввел санкции, направленные против продажи Россией суверенного долга за границу и элиты страны, и заявил, что направляет американские войска в страны Балтии в качестве оборонительного шага для защиты стран НАТО», — пишет агентство.

Член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко возглавляет список богатейших россиян, чье состояние резко сократилось. Согласно Bloomberg Billionaires Index, в этом году Тимченко потерял треть своего состояния, сейчас оно оценивается в $16 млрд.

Гендиректор и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон в 2022 г. потерял $6,2 млрд, состояние президента компании «Лукойл» Вагита Алекперова сократилось $3,5 млрд. По оценке Bloomberg, 23 богатейших россиянина владеют $343 млрд, в то время как в конце года они располагали $375 млрд.

Президент России Владимир Путин вечером 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и после обращения к нации подписал соответствующий указ. Индекс Мосбиржи за весь торговый день 21 февраля, включая дополнительные сессии (IMOEX2), во время обращения президента терял более 18%.

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После признания республик Великобритания анонсировала санкции против пяти российских банков, а также в отношении Геннадия Тимченко, члена совета директоров «СМП банка» Бориса Ротенберга и председателя совета директоров «Национальных телематических систем» Игоря Ротенберга. Активы бизнесменов в Великобритании будут заморожены, а въезд запрещен, предупредил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что поручил министерству экономики страны приостановить процесс сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР.

К 1 февраля состояние 25 богатейших бизнесменов России с начала этого года снизилось на $17,83 млрд, сообщал ранее Bloomberg. Больше всего — $2,53 млрд за первый месяц 2022 г. — потерял Геннадий Тимченко. В тройку лидеров антирейтинга вошли также Леонид Михельсон и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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