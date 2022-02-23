Bloomberg: состояние богатейших бизнесменов России сократилось на $32 млрд

К 1 февраля состояние 25 богатейших бизнесменов России с начала этого года снизилось на $17,83 млрд, сообщал ранее Bloomberg. Больше всего — $2,53 млрд за первый месяц 2022 г. — потерял Геннадий Тимченко. В тройку лидеров антирейтинга вошли также Леонид Михельсон и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.