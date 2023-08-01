«Газпром» поставил 31 июля рекордный суточный объем газа в Китай
Суточные поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» 31 июля превысили контрактные обязательства и установили новый рекорд, сообщил Telegram-канал «Газпрома».
«Газпром» поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», – говорится в сообщении.
В компании напомнили, что поставки осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора между «Газпромом» и CNPC, подписанного в 2014 г. В прошлый раз суточный рекорд обновлялся 30 мая.
«Сила Сибири» является ключевым каналом экспорта российского газа в Китай. Проектная мощность газопровода составляет 38 млрд куб. м в год, выйти на нее планируется постепенно после 2024 г. Поставки газа в Китай начались в декабре 2019 г. В 2020 г. они составили 4,1 млрд куб. м, в 2021 г. выросли в 2,5 раза до 10,4 млрд куб. м.
Ресурсной базой для проекта являются Чаяндинское месторождение в Якутии (запасы газа – 1,2 трлн куб. м) и Ковыктинское в Иркутской области (1,8 трлн куб. м). Ковыктинское месторождение «Газпром» запустил в промышленную эксплуатацию 21 декабря 2022 г. Таким образом, с декабря газ в газопровод поступает с двух месторождений. Также в декабре был запущен участок «Силы Сибири» от Ковыкты до Чаянды.
В январе вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2022 г. выросли в 1,5 раза к уровню предыдущего года и достигли рекордного значения в 15,5 млрд куб. м.