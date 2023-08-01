«Газпром» поставил 31 июля рекордный суточный объем газа в Китай

«Сила Сибири» является ключевым каналом экспорта российского газа в Китай. Проектная мощность газопровода составляет 38 млрд куб. м в год, выйти на нее планируется постепенно после 2024 г. Поставки газа в Китай начались в декабре 2019 г. В 2020 г. они составили 4,1 млрд куб. м, в 2021 г. выросли в 2,5 раза до 10,4 млрд куб. м.