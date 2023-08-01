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Бизнес

В Москве запустили три новые программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о запуске в столице трех дополнительных программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

Участники Московского инновационного кластера с инвестпрограммами в сферах IT, науки и промышленности теперь смогут получить кредит на инвестиционные цели по ставке от 3 до 4,5%. Заемщики, которые используют в качестве залога права на интеллектуальную собственность, смогут претендовать на кредиты по ставке до 3%, а ставка по венчурным кредитам для высокотехнологичных стартапов МИК составит 10%.

«Город компенсирует 15% от суммы основного долга, чтобы сделать такой заем еще доступнее», – добавил Собянин.

В конце июня Собянин сообщил, что за 11 лет инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза до 30 трлн руб. В прошлом году Москва получила более 5,9 трлн руб. в качестве инвестиций, что на 2,2% больше по сравнению с 2021 г. Основными направлениями для инвесторов стали транспортная и строительная отрасли, обрабатывающие предприятия, а также научная и IT-сферы, сообщил Собянин.

В конце марта он говорил, что основная часть инвестиций была связана с крупным и средним бизнесом, который вложил около 4,4 трлн руб. в закупку машин и оборудования, строительство нежилых зданий, благоустройство и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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