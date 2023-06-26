Собянин: инвестиции в основной капитал Москвы выросли почти в семь раз за одиннадцать лет
За одиннадцать лет инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза – до 30 трлн руб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза с 2011 г. Их общая сумма за 11 лет превысила 30 трлн руб.», – написал он.
В прошлом году Москва получила более 5,9 трлн руб. в качестве инвестиций, что на 2,2% больше по сравнению с 2021 г. Основными направлениями для инвесторов стали транспортная и строительная отрасли, обрабатывающие предприятия, а также научная и IT-сферы, сообщил Собянин. В конце марта он говорил, что основная часть инвестиций была связана с крупным и средним бизнесом, который вложил около 4,4 трлн руб. в закупку машин и оборудования, строительство нежилых зданий, благоустройство и др.
По словам мэра Москвы, благодаря росту инвестиций в Москве расширяется деятельность предприятий, появляется больше рабочих мест, а также растет уровень доходов населения. Собянин отметил, что правительство Москвы оказывает поддержку инвесторам и предлагает им консультации, помощь в подборе площадок для локализации и др. Помимо этого, предприятия могут получать льготные кредиты и сэкономленные средства направлять на производство и строительство.
Выступая на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня, президент России Владимир Путин призвал руководителей регионов содействовать развивающимся брендам. По его словам, в 2022 г. вложения российских компаний в основной капитал выросли в реальном выражении. Рост продолжился и в этом году, даже «с учетом высокой базы прошлого года, когда за этот же период инвестиции показали двузначные темпы роста», добавил глава государства.