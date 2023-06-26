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Собянин: инвестиции в основной капитал Москвы выросли почти в семь раз за одиннадцать лет

Ведомости

За одиннадцать лет инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза – до 30 трлн руб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза с 2011 г. Их общая сумма за 11 лет превысила 30 трлн руб.», – написал он.

В прошлом году Москва получила более 5,9 трлн руб. в качестве инвестиций, что на 2,2% больше по сравнению с 2021 г. Основными направлениями для инвесторов стали транспортная и строительная отрасли, обрабатывающие предприятия, а также научная и IT-сферы, сообщил Собянин. В конце марта он говорил, что основная часть инвестиций была связана с крупным и средним бизнесом, который вложил около 4,4 трлн руб. в закупку машин и оборудования, строительство нежилых зданий, благоустройство и др.

По словам мэра Москвы, благодаря росту инвестиций в Москве расширяется деятельность предприятий, появляется больше рабочих мест, а также растет уровень доходов населения. Собянин отметил, что правительство Москвы оказывает поддержку инвесторам и предлагает им консультации, помощь в подборе площадок для локализации и др. Помимо этого, предприятия могут получать льготные кредиты и сэкономленные средства направлять на производство и строительство.

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Выступая на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня, президент России Владимир Путин призвал руководителей регионов содействовать развивающимся брендам. По его словам, в 2022 г. вложения российских компаний в основной капитал выросли в реальном выражении. Рост продолжился и в этом году, даже «с учетом высокой базы прошлого года, когда за этот же период инвестиции показали двузначные темпы роста», добавил глава государства.

Тогда же Путин предложил предпринимателям и бизнесменам ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги в развитие российского бизнеса, в таком случае их средства будут в надежном месте. Он также отметил, что России необходимо добиться увеличения притока инвестиций в пять раз до 2030 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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