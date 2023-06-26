Собянин: инвестиции в основной капитал Москвы выросли почти в семь раз за одиннадцать лет

В прошлом году Москва получила более 5,9 трлн руб. в качестве инвестиций, что на 2,2% больше по сравнению с 2021 г. Основными направлениями для инвесторов стали транспортная и строительная отрасли, обрабатывающие предприятия, а также научная и IT-сферы, сообщил Собянин. В конце марта он говорил, что основная часть инвестиций была связана с крупным и средним бизнесом, который вложил около 4,4 трлн руб. в закупку машин и оборудования, строительство нежилых зданий, благоустройство и др.