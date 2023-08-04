Иностранные фармкомпании свели к минимуму клинические испытания препаратов в России

Прежде чем вывести лекарственные препараты на рынок, компании должны провести испытания на российских пациентах. В Sanofi подтвердили, что планируют провести поздние этапы исследования среди тех пациентов, которые участвовали в первых этапах испытаний. В перечне клинических испытаний сказано, что такие планы есть и у других фармкомпаний, в том числе у Pfizer, MSD и Roche. В АОКИ отметили, что единственной компанией, которая планирует провести полноценные испытания, оказалась небольшая американская Agenus, которая не объявляла об ограничениях.