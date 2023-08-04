Иностранные фармкомпании свели к минимуму клинические испытания препаратов в России
По итогам первого полугодия 2023 г. иностранные фармкомпании получили семь разрешений на проведение клинических испытаний новых препаратов в России. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию организаций по клиническим исследованиям (АОКИ).
Согласно подсчетам ассоциации, еще одно разрешение на клинические испытания также получила российская компания «Биокад». Эти показатели в 13,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Минздрав выдал 111 таких разрешений (-27,5% к 2021 г.).
По информации газеты, единственной компанией, которая получила разрешение на проведение испытаний на ранней стадии, оказалась американская AbbVie, которая подавала заявку в Минздрав еще до ограничений. В марте 2022 г. Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie приостановили инвестиции или клинические исследования в России.
Прежде чем вывести лекарственные препараты на рынок, компании должны провести испытания на российских пациентах. В Sanofi подтвердили, что планируют провести поздние этапы исследования среди тех пациентов, которые участвовали в первых этапах испытаний. В перечне клинических испытаний сказано, что такие планы есть и у других фармкомпаний, в том числе у Pfizer, MSD и Roche. В АОКИ отметили, что единственной компанией, которая планирует провести полноценные испытания, оказалась небольшая американская Agenus, которая не объявляла об ограничениях.
По данным АОКИ, общее число выданных разрешений на клинические испытания иностранными фармкомпаниями сократилось до 340, что на 20% меньше по сравнению с первым полугодием 2022 г. При этом в структуре выданных разрешений возросла доля испытаний дженериков российскими компаниями – до 67,4%. С начала года было выдано 229 разрешений, что на 33,9% больше год к году.
Среди вариантов, с помощью которых зарубежные препараты могут попасть на российский рынок, опрошенные эксперты называют признание результатов международных испытаний за рубежом либо использование незарегистрированных препаратов, отметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.