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Иностранные фармкомпании свели к минимуму клинические испытания препаратов в России

Ведомости

По итогам первого полугодия 2023 г. иностранные фармкомпании получили семь разрешений на проведение клинических испытаний новых препаратов в России. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию организаций по клиническим исследованиям (АОКИ).

Согласно подсчетам ассоциации, еще одно разрешение на клинические испытания также получила российская компания «Биокад». Эти показатели в 13,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Минздрав выдал 111 таких разрешений (-27,5% к 2021 г.).

По информации газеты, единственной компанией, которая получила разрешение на проведение испытаний на ранней стадии, оказалась американская AbbVie, которая подавала заявку в Минздрав еще до ограничений. В марте 2022 г. Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie приостановили инвестиции или клинические исследования в России.

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Прежде чем вывести лекарственные препараты на рынок, компании должны провести испытания на российских пациентах. В Sanofi подтвердили, что планируют провести поздние этапы исследования среди тех пациентов, которые участвовали в первых этапах испытаний. В перечне клинических испытаний сказано, что такие планы есть и у других фармкомпаний, в том числе у Pfizer, MSD и Roche. В АОКИ отметили, что единственной компанией, которая планирует провести полноценные испытания, оказалась небольшая американская Agenus, которая не объявляла об ограничениях.

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По данным АОКИ, общее число выданных разрешений на клинические испытания иностранными фармкомпаниями сократилось до 340, что на 20% меньше по сравнению с первым полугодием 2022 г. При этом в структуре выданных разрешений возросла доля испытаний дженериков российскими компаниями – до 67,4%. С начала года было выдано 229 разрешений, что на 33,9% больше год к году.

Среди вариантов, с помощью которых зарубежные препараты могут попасть на российский рынок, опрошенные эксперты называют признание результатов международных испытаний за рубежом либо использование незарегистрированных препаратов, отметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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