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Бизнес

Новак заявил о стабилизации мирового нефтяного рынка

Ведомости

На мировом рынке нефти сейчас наблюдается баланс спроса и предложения благодаря действиям ОПЕК+ и России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сегодня, на наш взгляд, рынок достаточно стабилен. Котировки находятся на приемлемом уровне. Благодаря действиям ОПЕК+, в том числе и России, обеспечивается баланс спроса и предложения», – приводит его слова «Интерфакс».

При этом сейчас наблюдается максимальный рост спроса, который по итогам года может увеличиться на 2,4 млн б/с, пояснил вице-премьер.

В России, добавил Новак, общий объем добычи держится на уровне 9,5 б/с.

«Это означает минус 500 000 [б/с] добровольных сокращений, которые реализуются с марта этого года», – сказал он (цитата по ТАСС).

Мониторинговый комитет министров стран ОПЕК+ ранее сегодня не вынес новых рекомендаций по изменению квот на добычу нефти. Комитет выразил признание Саудовской Аравии за добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./сутки в сентябре. Также комитет поблагодарил и Россию за дополнительное сокращение экспорта в сентябре. Следующее заседание комитета назначено на 4 октября.

3 августа Новак сообщил, что Россия продлит сокращение экспорта нефти на сентябрь на 300 000 барр./сутки. В августе Россия должна сократить поставки на 500 000 барр./сутки. В феврале 2023 г. Новак заявил, что Россия добровольно снизит добычу нефти в марте на 500 000 барр./сутки. В апреле он уточнил, что добровольное сокращение добычи нефти продлят до конца 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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