Новак заявил о стабилизации мирового нефтяного рынка
На мировом рынке нефти сейчас наблюдается баланс спроса и предложения благодаря действиям ОПЕК+ и России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
«Сегодня, на наш взгляд, рынок достаточно стабилен. Котировки находятся на приемлемом уровне. Благодаря действиям ОПЕК+, в том числе и России, обеспечивается баланс спроса и предложения», – приводит его слова «Интерфакс».
При этом сейчас наблюдается максимальный рост спроса, который по итогам года может увеличиться на 2,4 млн б/с, пояснил вице-премьер.
В России, добавил Новак, общий объем добычи держится на уровне 9,5 б/с.
«Это означает минус 500 000 [б/с] добровольных сокращений, которые реализуются с марта этого года», – сказал он (цитата по ТАСС).
Мониторинговый комитет министров стран ОПЕК+ ранее сегодня не вынес новых рекомендаций по изменению квот на добычу нефти. Комитет выразил признание Саудовской Аравии за добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./сутки в сентябре. Также комитет поблагодарил и Россию за дополнительное сокращение экспорта в сентябре. Следующее заседание комитета назначено на 4 октября.
3 августа Новак сообщил, что Россия продлит сокращение экспорта нефти на сентябрь на 300 000 барр./сутки. В августе Россия должна сократить поставки на 500 000 барр./сутки. В феврале 2023 г. Новак заявил, что Россия добровольно снизит добычу нефти в марте на 500 000 барр./сутки. В апреле он уточнил, что добровольное сокращение добычи нефти продлят до конца 2023 г.