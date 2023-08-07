В «Черкизово» спрогнозировали рост цен на индейку до 6,5%
Некоторые производители индейки, в том числе «Черкизово», предупредили о возможном повышении цен на индейку на 6,5% с начала сентября. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на уведомление директора «ТД Черкизово» Олега Закова партнерам от 31 июля.
Предполагается, что производитель повысит отпускную стоимость индейки с 4 сентября в среднем на 6,5%. Изменения затронут продукцию как бренда «Черкизово», так и собственных торговых марок торговых сетей. Во «Вкусвилле» подтвердили, что получили уведомление от производителя. В остальных торговых сетях, в том числе в X5 (входят «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Магните», Metro, «Азбуке вкуса» и др., от комментариев отказались.
Основанием для повышения цен стали растущие расходы на логистику (+10%), инкубационные яйца (+19%), упаковку (+20%) и оплату труда работникам (+19% по итогам I квартала 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Помимо этого затраты на оборудование и запчасти привели к двукратному удорожанию процесса производства, пишет «Коммерсантъ».
Уточняется, что «Черкизово» занимает второе место среди производителей индейки в России. По итогам прошлого года компания выпустила около 80 500 т продукции в убойном весе. На первом месте находится ГК «Дамате» с 215 500 т продукции в 2022 г.
По информации газеты, индейка в июне стоила в среднем 446,61 руб. за 1 кг, отпускная стоимость составляла 320–340 руб. за 1 кг филе бедра и грудки. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев утверждает, что за год рост составил около 10-12%.