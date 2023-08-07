В «Черкизово» спрогнозировали рост цен на индейку до 6,5%

Предполагается, что производитель повысит отпускную стоимость индейки с 4 сентября в среднем на 6,5%. Изменения затронут продукцию как бренда «Черкизово», так и собственных торговых марок торговых сетей. Во «Вкусвилле» подтвердили, что получили уведомление от производителя. В остальных торговых сетях, в том числе в X5 (входят «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Магните», Metro, «Азбуке вкуса» и др., от комментариев отказались.